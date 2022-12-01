Про це мовиться у заяві голови Євроради Шарля Мішеля. За його словами, він чітко передав позицію Китаю.

Важливо Цзіньпін бачить кінець війни в Україні шляхом переговорів, – Bloomberg про його інтерес у цьому

Також глава Євроради повідомив, що китайський лідер виступив проти ядерних загроз, він сказав, що "ядерні погрози Росії неприйнятні і не є відповідальними".

Президент Китаю дуже чітко дав зрозуміти, що Китай не постачає зброю Росії. Я щиро сподіваюся, що вся міжнародна спільнота, включно з Китаєм, використовуватиме всі можливі засоби та інструменти, щоб переконати Кремль припинити війну та поважати суверенітет України,

– додав Мішель.

Зазначимо, також ми писали, що Сі Цзіньпін під час зустрічі з Шарлем Мішелем заявив про необхідність припинення війни в Україні шляхом мирних переговорів, він побачив в цьому нібито "інтерес Європи та Азії".

Китай нібито продає Росії товари, які необхідні для продовження війни

Нещодавно видання Wall Street Journal опублікувало матеріал, в якому стверджується, що китайські компанії продають Росії товари, які необхідні їй для продовження війни проти України.

Лише за перші 5 місяців 2022 року:

поставки мікросхем Китаю до Росії зросли удвічі;

експорт оксиду алюмінію, який необхідний для виготовлення металевого алюмінію та виробництва зброї, зріс у 400 разів.

Зростання вартості експорту можна також пояснити інфляцією, однак багато китайських компаній продовжують торгівлю з країною-окупантом.

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