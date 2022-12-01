Відповідну думку він озвучив під час переговорів з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Сі Цзіньпін закликав посприяти завершенню війни в Україні. Але не шляхом додаткового тиску на Росію, а схилення України до переговорного процесу.

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Китай буцімто не хоче ескалації

Вирішення кризи в Україні політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії,

– наголосив він.

Також глава держави зауважив, що "необхідно уникнути ескалації та розширення кризи". Під час розмови з Цзіньпінем Мішель зазначив, що ЄС розраховує на Китай. Зокрема на те, що він "внесе свій внесок у припинення жорстокого руйнування та окупації Росії". Лідери також дійшли згоди, що "ядерні загрози є безвідповідальними та дуже небезпечними".

Відповідні заяви Сі Цзіньпіна грають йому на руку. Таким чином він намагається дистанціюватися від Москви. І це попри те, що Китай публічно не критикує повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Водночас він відчуває, що західні партнери покладаються на нього. Ба більше, вбачають у ньому того, хто міг би вплинути на Росію. А отже, Цзіньпін може розраховувати на покращення відносин як з Європою, так і зі США у майбутньому.

Нагадаємо, що Китай підписав на саміті G20 в Індонезії комюніке. У ньому йшлося про те, що "більшість членів рішуче засудили війну в Україні".

Китай прагне посилити співпрацю з Європою

Додамо, що зустріч Цзіньпіна та Мішеля відбулася у той момент, коли Китай лихоманить внаслідок коронавірусних обмежень. На країну очікують втрати в економіці, а також погіршення загального настрою місцевого населення.

На фоні цього у Китаї закликали завершити інвестиційну угоду з Європою. Речниця міністерства торгівлі у Пекіні наголосила, що ця угода хороша як для її країни, так і для Європи.

"Китай і Європа повинні працювати разом, щоб домогтися підписання та набуття чинності угоди, щоб вона незабаром принесла користь компаніям і громадськості обох сторін", – додала вона.

Тим часом не був би настільки оптимістичним новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. За його словами, Сі Цзіньпін і його режим з кожним роком стають більш авторитарними та жорстокими.

Тож він наголосив, що "золота ера" відносин між Пекіном і Лондоном закінчилася. Сунак також засудив підхід попередніх урядів своєї країни. Адже вони намагалися видавати бажане за дійсне. І всіляко ігнорували авторитаризм, який набирає обертів у Пекіні.

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