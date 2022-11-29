Британський прем'єр Сунак вперше після призначення на посаду голови правління виступив на зовнішньополітичній арені. Зокрема, високопосадовець згадав про відносини між Пекіном та Лондоном і констатував, що "золота ера" закінчилась.

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Чи вважає Сунак Китай загрозливим для Британії

Під час своєї промови британський прем'єр засудив підхід попередніх урядів Великої Британії до Китаю. За його словами, вони видавали бажане за дійсне та ігнорували авторитаризм, що утверджується в Пекіні.

Політика Китаю є викликом для наших цінностей та інтересів. Це виклик, який стає все гострим у міру того, як він рухається до ще більшого авторитаризму,

– сказав прем'єр.

Однак, варто зауважити, що чиновник прямо не констатував, що Китай є загрозою для Британії та визнав, що не можна ігнорувати правління Сі Цзіньпіня у розв'язанні таких питань як економічна стабільність чи зміна клімату.

Водночас Ріші Сунак категорично засудив придушення протестів проти локдаунів у КНР, а також підкреслив, що у державі просто-таки відсутня свобода слова.

Яка позиція Британії щодо України

На відміну від Китаю, наша держава лише укріплює міжнародне партнерство з новопризначеним урядом Великої Британії. У Лондоні констатували, що військова допомога Україні наступного року залишатиметься на тому ж рівні або навіть збільшиться.

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