Підтримка України з боку британського уряду залишилася незмінною, попри заворушення останніх місяців, коли Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра змінила Ліз Трасс, а потім Сунак.

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Сьогодні Сунак оголосить новий план допомоги Україні

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак сьогодні, 28 листопада, планує пообіцяти зберегти чи збільшити військову допомогу Україні на 2023 рік, а також протистояти міжнародним конкурентам "з твердим прагматизмом".

Довідка. Тільки у 2022 році Британія надала Україні військової допомоги на 3 мільярди фунтів, що відповідає орієнтовно 3,5 мільярдам доларам.

Ріші Сунак обіцяв допомагати Україні до перемоги

19 листопада новий британський прем'єр вперше прибув в Україну, де у Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі в Києві політики обговорили найважливіші питання як для України та Великої Британії, так і для глобальної безпеки.

Ріші Сунак пообіцяв, що його країна продовжуватиме надавати допомогу Україні до того часу, поки ми захищатимемось і до того моменту, як здобудемо мир та безпеку.

Він висловив сподівання, що ті, хто скоїв воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності. І зауважив, що для Британії буде великою честю прийняти наступного року конференцію з відбудови України,

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