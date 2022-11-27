Ріші Сунак поширив у соцмережах ролик на підтримку України. Високопосадовець зазначив: "Ми віримо у свободу". До речі, це відео озвучували українці. Детальніше розповідає 24 канал.
До речі 120 гармат, навчання та зимове обладнання: Сунак пообіцяв допомагати Україні до перемоги
Сунак опублікував відео на знак підтримки нашої держави
На оприлюднених кадрах зруйновані окупантами будинки, черги людей на вокзалі, а ще відео з укриття, де мати бавить дітину. Також – візит Ріші Сунака до України та зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
"Я вірю у свободу. Я вважаю, що ми повинні відстоювати основні права, які такі важливі для всіх нас. За наш суверенітет, за наше самовизначення та за основи стабільного міжнародного ладу, за відновлення якого всі ми боремося", – йдеться у відеоролику.
Також автори наголошують, що українському народу загрожують бомбардування та відключення електроенергії. На щастя, друзі допоможуть пройти ці випробування. Зокрема, Велика Британія – один з найстійкіших союзників.
Ми знаємо, що вони ніколи не підведуть нас, поки ми боремося за перемогу у цій війні. З вашою допомогою ми забезпечимо собі волю. Разом ми ніколи не відступимо, разом ми будемо сильними, разом ми захистимо Україну і ті свободи, які ми всі так цінуємо,
– наголосили автори відеоролика.
Ролик "Ми віримо у свободу": дивіться відео
Як Велика Британія допомагає Україні: останні новини
Велика Британія передасть нам ракети Brimstone 2. Це 27 листопада підтвердили у Міноборони держави. Окрім того до, України відправлять гелікоптери Sea King.
Зауважимо, що 19 листопада Ріші Сунак прибув до Києва. Прем'єр зустрівся з Володимиром Зеленським та пообіцяв продовжувати допомагати нашій державі.
Сунак анонсував нову партію допомоги. Зокрема:
- 120 спеціальних зенітних гармат,
- навчання для військових та інженерів,
- зимове обладнання для наших захисників,
- гуманітарну допомогу на понад 16 мільйонів фунтів.
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