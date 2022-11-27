У рамках чергового пакета військової допомоги Велика Британія надала українським Збройним Силам ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Як зазначають, ця допомога зіграє вирішальну роль у стримуванні просування Росії.

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Коли Україна отримає озброєння

Судячи з відео, яке опублікувало Міноборони Британії, вантаж уже підготували до відправки. Ймовірно, високоточні ракети Brimstone 2 уже в Україні і невдовзі їх використають наші ЗСУ.

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Зауважте! Brimstone – це сімейство керованих ракет класу "повітря-земля". Із початку повномасштабної війни Велика Британія вже поставила в Україну сотні цих ракет. Модель Brimstone 2 має значно більшу максимальну дальність (попередньо у два рази більшу дальність від ракет минулого покоління).

Як Велика Британія допомагає Україні

Велика Британія невдовзі надасть нашим воїнам ще одну партію військової допомоги, до якої увійдуть бойові гелікоптери. За допомогою гелікоптерів Sea King наші захисники зможуть проводити пошуково-рятувальні роботи.

Борис Джонсон посприяв з гуманітарною допомогою українським медичним установам. У своєму твіттері політик опублікував кілька декілька фото, де він сидить за пультом управління навантажувача та за кермом машини. Він повідомив, що транспортує гуманітарні вантажі, які будуть відправлені до Херсона.

Міністр оборони Британії зауважив, що його країна також надішле додатково 10 000 артилерійських снарядів. Він зазначив, що вони допоможуть Збройним Силам України убезпечити нещодавно звільнену територію.

Українських військових у Британії навчають близько 70 норвезьких інструкторів. Мета – зміцнити стійкість української оборони та сприяти розбудові Збройних сил.

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