У своєму твітері Джонсон опублікував кілька декілька фото, де він сидить за пультом управління навантажувача та за кермом машини. Він повідомив, що транспортує гуманітарні вантажі, які будуть відправлені до Херсона.

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Джонсон закликав допомагати Україні

Борис Джонсон розповів, що взяв участь в ініціативі Circle Health Group, найбільшої мережі приватних лікарень у Великій Британії, яка зібрала для херсонських лікарень 12 вантажівок медичного обладнання. Колишній прем'єр Британії допоміг завантажити тринадцяту, де були сучасні медичні ліжка та наркозні апарати для медустанов Херсона.

Колишній прем'єр Британії закликав підтримувати подібні ініціативи для допомоги Україні.

Лікарні по всій Україні потребують нашої підтримки,

– нагадав Джонсон.

Фото з твітера Бориса Джонсона:

Як Джонсон намагається допомогти українським лікарням

Британське видання Sky News пише, що Борис Джонсон намагається активізувати збір коштів для термінових постачань медичного обладнання та необхідного забезпечення для лікарень України, зокрема тих, де допомагають пораненим українським захисникам.

Джонсон закликав британців виявити "щедрість духу" та зробити пожертву на підтримку цієї кампанії.

Жоден бинт чи ліжко, які ви профінансуєте, не пропадуть марно у цій геркулесовій праці – відновленні гарної, хороброї України. Слава Україні! Британський народ підтримує вас, у це Різдво і завжди,

– заявив Борис Джонсон.

Команда українських лікарів, які працюють у Circle Health у Великій Британії, підтримують зв’язок з медиками в Україні та інформують про найгостріші потреби українських лікарень. Потім товари збирають з 53 лікарень Circle Health у всіх регіонах Великої Британії, сортують та завантажують на склад в Енфілді, звідки їх доставляють в Україну.

Наразі британці передали до України сотні інвалідних візків і тонни різних медичних вантажів, зокрема машини швидкої допомоги, операційні столи, лікарняні ліжка, апарати ШВЛ, наркозні апарати та протези.