Наразі країни ЄС – непохитні у своїй підтримці України. Водночас до 24 лютого деякі країни мали позицію, яка дуже сильно відрізняється від сьогоднішньої.

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У певний момент німці вважали, що якщо це станеться, що стане катастрофою, то було б краще, якби все це закінчилося швидко, а Україна впала,

– заявив Джонсон.

Він додав, що французи також до останнього заперечували загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також Джонсон розкритикував початкову реакцію Італії. За словами політика, уряд Маріо Драґі у певний момент заявляв, що не зможе підтримати загальну позицію, бо країна – надто залежна від російських енергоносіїв.

Водночас 24 лютого стався переломний момент. Після початку повномасштабного вторгнення країни зайняли позицію підтримки й запровадили санкції проти Росії.

Джонсон про ризик застосування ядерки

Джонсон у листопаді 2022 року заявив: він не вірить, що Росія використає тактичну ядерну зброю на війні в Україні. Якби б країна-окупантка це зробила, це означало б заяву про вихід Росії з клубу цивілізованих націй.

Для Росії це стане катастрофою. Країну введуть в економічне заморожування.

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