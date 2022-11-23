Сейчас страны ЕС – непоколебимы в своей поддержке Украины. В то же время до 24 февраля у некоторых стран была позиция, которая очень сильно отличается от сегодняшней.

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В определенный момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина упала,

– заявил Джонсон.

Он добавил, что французы также до последнего отрицали угрозу полномасштабного вторжения России в Украину. Также Джонсон подверг критике первоначальную реакцию Италии. По словам политика, правительство Марио Драги в определенный момент заявляло, что не сможет поддержать общую позицию, потому что страна слишком зависима от российских энергоносителей.

В то же время 24 февраля произошел переломный момент. После начала полномасштабного вторжения страны заняли позицию поддержки и ввели санкции против России.

Джонсон о риске применения ядерки

Джонсон в ноябре 2022 заявил: он не верит, что Россия использует тактическое ядерное оружие на войне в Украине. Если бы страна-оккупант это сделала, это означало бы заявление о выходе России из клуба цивилизованных наций.

Для России это станет крушением. Страну введут в экономическую заморозку.

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