Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Раніше повідомлялось про те, що Джонсон хоче зробити підтримку України ще більшою.

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Мотиви Джонсона

Давидюк зазначив, що Джонсон бажає поборотись за крісло прем'єра в 2024 році. Україна найбільший рядок його біографії, тому Україною він хоче й надалі займатись. Крім того, його ставленник Бен Воллес надалі займатиметься питаннями військової допомоги нашій державі.

Борис Джонсон вхожий до всіх еліт, до всіх президентів, навіть не бувши на посаді. Насправді не так багато є політичних лідерів, які після відставки вхожі в будь-які кабінети. Для нас це була б непогана історія, бо він не любить росіян приблизно так само, як ми. Борис на місці сидіти не буде,

– зауважив політолог.

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Бюджет України справді наповнюватиметься

На його думку, ця ініціатива насправді матиме для України позитивні наслідки. У Джонсона тверда позиція, й він навіть змусив Абрамовича продати "Челсі". Тож, Борис зможе заробити кілька мільярдів.

"Найголовніше, щоб у нього не пропадав до цього інтерес, щоб Ріші Сунак допомагав у цьому. Головне зараз почати, зробити перші кроки, бо Україна не залишить Росію без сплати сотень мільярдів євро до нашого бюджету. Зараз насправді йде політична конкуренція за те, хто буде передавати. Важливо, чиїм іменем назвуть цей план", – наголосив Давидюк.

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