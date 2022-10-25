Після відставки Ліз Трасс Джонсон відмовився від перспектив знову очолити уряд Великої Британії. Але, що точно він збирається робити – співпрацювати зі США, аби Вашингтон надавав більше допомоги Україні.

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Джонсон не планує йти з політики

Стало відомо 24 жовтня від союзників експрем'єра, що він хоче зосередитися на тому, аби підтримка Сполучених Штатів Америки залишалася для України сильною. Ймовірно, саме такий розвиток своєї кар'єри мав на увазі Джонсон, коли говорив, що не йде з політики.

Я вважаю, що маю багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час,

– також заявляв він.

Окрім того, Джонсон зазначив, що під час перебування на посаді прем'єр-міністра він закріпив позицію одного з "головних рушійних сил" підтримки нашої держави Заходом. Цей статус він планує використовувати під час того, як проводитиме свій час у Вашингтоні. На переконання колишнього глави уряду, важливо, аби 2 партії США підтримували Україну.

Можливе обмеження допомоги Києву

Минулого тижня високопоставлений представник Республіканської партії заявив, що допомогу Україні можуть обмежити, якщо його партія отримає більшість на проміжних виборах в листопаді. Однак варто зазначити, що інші високопоставлені республіканці виступали проти скорочення фінансової та військової підтримки Києві.

Друг Бориса Джонсона заявив, що екскерівник уряду Британії дуже занепокоєний щодо цього, адже США є найбільшим донором України.

Офіційної заяви ще немає, але Борис дуже стурбований ситуацією в Україні. Він вважає, що США та витрати на оборону США є найкращою силою для військового успіху у війні, і хоче переконатися, що підтримка не вислизає,

– сказав він.

Хто може очолити уряд Британії, замість Трасс та Джонсона

Колишній міністр фінансів Ріші Сунак буде новим прем'єр-міністром Великої Британії. Існують побоювання, що він може зменшити підтримку України.

Новий очільник уряду зосередить сили на тому, аби витягнути країну з економічної кризи. Проте, експерти переконані, що він не забуватиме про Україну та продовжуватиме підтримувати нашу державу.

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