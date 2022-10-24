Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, сьогодні Велика Британія потребує ключових дій та реформ щодо внутрішньої економіки. Очевидно, що на цьому будуть зосереджені зусилля нового прем'єр-міністра Ріші Сунака.

До теми Ріші Сунак стане новим прем'єром Великої Британії

Чи зміниться підтримка України від Британії

На думку Антонюка, політика Сунака стосуватиметься подальшого розвитку Британії та взаємодії з Європейським Союзом. Але щодо підтримки України можемо усі спокійно "видихнути". Британія і надалі допомагатиме боротися проти російських окупантів.

Можемо бути спокійними. Підтримка Британії буде незмінною. Позиція як Консервативної партії, так і Британії загалом не змінилася. Проросійських сил всередині парламенту Британії фактично немає. Якщо там і знайдуться 1 – 2 людини, то це такий маргінальний рівень,

– наголошує Антонюк.

Враховуючи поведінку Кремля, подальша підтримка України з боку Британії лише зростатиме. Антонюк підкреслює – немає ознак, що Лондон обмежить допомогу Києву. А, судячи із зустрічей "Рамштайн", підтримка як Британії, так й інших країн лише зростатиме.

Чи може змінитись допомога Києву після виборів у США

Вже 8 листопада у Сполучених Штатах відбудуться проміжні вибори, на яких повністю переоберуть нижню палату Конгресу та третину членів Сенату. Представники республіканців поширювали різні заяви щодо України: дехто наголошує, що допомоги поменшає; а інші – що потрібно давати Києву більше зброї та фінансів.

За словами Антонюка, не варто хвилюватися, що після проміжних виборів підтримка США скоротиться. Україні вдається зберігати двопартійну підтримку у Сполучених Штатах. А республіканці, які критикують надання допомоги зазвичай належать до крила Дональда Трампа. Ця "група" не представляє усю партію.

Політолог впевнений, що підтримка США після проміжних виборів жодним чином не зміниться. А може тільки наростати після чергових неадекватних дій Росії.

Ті, хто критикують Байдена і вимагають зменшити підтримку, це – крило Трампа. Але часто буває, що спершу одне говорять на дебатах та дискусіях під час виборчої кампанії. А потім робота йде кардинально по-іншому вже в Капітолії,

– зазначив Антонюк.

Чи зміниться підтримка України від Британії за прем'єрства Ріші Сунака – думка Антонюка: дивіться відео

Ріші Сунак стане прем'єр-міністром Великої Британії: головне