Ріші Сунак публічно заявляє про повну та всеосяжну підтримку України та навіть збільшення допомоги з боку Великої Британії. Проте, майбутній прем'єр-міністр Британії має багаж з корупційних скандалів та навіть неприємних фінансових зв'язків з Росією.

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Мільйонер з індійським корінням

Ріші Сунак – нащадок мігрантів зі Східної Африки, які мають індійське походження. Сам він народився у 1980 році в Саутгемптоні, тож він відносить себе до покоління тих британців, які народилися у Сполученому Королівстві, але мають мігрантське коріння. Він стане не лише наймолодшим прем'єром в історії Британії, а й першим главою уряду з індійським корінням, діаспора якого є чи не однією з найбільших у світі.

Батько Сунака був сімейним лікарем NHS (Національної служби здоров’я), а мама володіла власною аптекою.



Ріші Сунак не часто стикався з расизмом у дитячому віці / фото з твітеру політика

Мої батьки емігрували сюди, тож я належу до покоління людей, які народилися тут, їхні батьки не народилися тут, і вони приїхали в цю країну будувати краще життя. Що стосується культурного виховання, то я піду до храму на вихідних – я індуїст, але я також піду на гру саутгемптонського футбольного клубу в суботу – можна робити все, і те, й інше,

– сказав він в інтерв'ю BBC у 2019 році.



Ріші Сунак з батьками / фото з інстаграму політика

Він також додав, що йому пощастило не дуже часто стикатися з расизмом у дитинстві, але був один випадок, який він запам'ятав, коли він у підлітковому віці разом із молодшими братом і сестрою були в ресторані швидкого харчування, а люди поряд казали про них неприємні речі через їхнє походження.

"І це зачепило мене. Я досі це пам'ятаю. Це врізалося в моїй пам'яті. Образити людину можна по-різному", – сказав він.

Згодом Сунак вступив до приватної школи, а після її закінчення – до Оксфорда, де вивчав політику, економіку та філософію. В університетські роки Ріші Сунак познайомився з майбутньою дружиною Акшаті Мурті, донькою індійського мільярдера та співзасновника величезної індійської IT-компанії Infosys. Подружжя виховує двох доньок.



Ріші Сунак з дружиною / фото з твітера політика

Цікаво! Ріші Сунак – один із наймолодших та найбагатших людей у вищих ешелонах влади Великої Британії, який публічно не коментує власні статки, а більше концентрує увагу на своїх професійних здібностях, як хорошого економіста.



За даними видання Times, Ріші Сунак став мультимільйонером у свої 25, коли працював у хедж-фонді, який заробив майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів після зухвалої біржової ставки.

"I have friends who are aristocrats, friends who are upper class and friends who are working class....well not WORKING CLASS!"



The 'People's Chancellor' in the making, 2001 @PeterStefanovi2@campbellclaret@allthecitizens@reece_dinsdale pic.twitter.com/t372I9A9F8 — Kathryn Franklin (@DerbyDuck) March 27, 2022

Від наймолодшого міністра до голови уряду Британії

Ріші Сунак прийшов до великої британської політики у 2015 році та став парламентарем від Консервативної партії Річмонду. Вже у 2018 році він зайняв посаду молодшого міністра в уряді Терези Мей, а у 2019 Борис Джонсон зробив Сунака головним секретарем казначейства.

У лютому 2020 року Ріші Сунак став міністром фінансів Великої Британії та активно підтримував політику Бориса Джонсона, але згодом у 2022 році заявив, що вони розбігаються з прем'єром у поглядах на економіку країни та залишив посаду, що також вдарило по позиції Джонсона на посту прем'єра.

Після відставки Джонсона, Ріші Сунак висувався на посаду прем'єр-міністра та активно критикував підхід своєї опонентки Ліз Трасс до вирішення економічної кризи. Однак Консервативна партія все ж віддала перевагу Трасс, і схоже, що помилково.

Тепер Сунак стане прем'єр-міністром, маючи найбільший рейтинг підтримки всередині партії. Додатково, на користь Ріші Сунака, зіграла позиція Бориса Джонсона, який публічно заявив, що незважаючи на всі пропозиції, він відмовляється повторно балотуватися на посаду прем'єра.

Як Сунак ставиться до Брекзиту Він голосував за угоду Терези Мей про Брекзит усі три рази, коли її виносили на розгляд парламенту. Сунак сказав, що однією з основних причин його голосування за це рішення була зміна імміграційних правил:



"Я вважаю, що належна імміграція може принести користь нашій країні. Але ми повинні контролювати наші кордони".

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Конфлікт інтересів та "криваві гроші"

Чим швидше Ріші Сунак наближався до головної посади в країні, тим більше у його опонентів виникало запитань до статків майбутнього прем'єра. Лейбористи просять прозорості у питаннях прибутків Сунака та його дружини. І стосовно цього є дійсно великі питання.

Справа в тому, що компанія Infosys, що належить батьку дружини майбутнього прем'єра, все ще не повністю припинила діяльність у Росії, незважаючи на повномасштабне вторгнення в Україну.



Путін тисне руку Нараяні Мурті, тестю Сунака, під час його візиту до корпоративної штаб-квартири Infosys у Бангалорі в грудні 2004 року / фото Jagadeesh Nv

При цьому, Акшата Мурті володіє долею у компанії свого батька, тобто фактично заробляє гроші на бізнесі у Росії. Сам Ріші Сунак продовжує уникати питань про долю своєї дружини у Infosys. Він підкреслює, що публічно готовий говорити про себе, як політичну персону, а його дружина такою не є, тож її статки нібито не мають викликати жодних питань.

Але як би майбутній прем'єр не уникав цього питання, навряд чи в нього це вийде. Адже сам Сунак був одним з найгучніших голосів у закликах до британського бізнесу припинити свою діяльність у Росії, аби західні санкції завдали максимальної шкоди російській економіці.

Чому важливо вирішити це питання саме зараз

Опозиція закликає майбутнього прем'єра до відкритості та прозорості. Якщо у цьому питанні є реальний конфлікт інтересів, про це слід повідомити прямо.

Громадськість заслуговує на повну прозорість у цьому питанні. Не може бути так, що для прем'єра одні правила, а для всіх інших – інші,

– заявила речниця Міністерства фінансів Ліберально-демократичної партії Крістін Жардін.

І у цьому питанні можна погодитися з британською опозицію, адже по-перше, сам Сунак сьогодні заявляє, що підтримка України з боку Сполученого Королівства буде продовжуватися та навіть збільшуватися, і при цьому його сім'я фактично отримує "криваві гроші", проводячи бізнес-операції в Росії і сплачуючи там податки, які згодом Кремль витрачає на ракети, направлені на українські міста.

По-друге, це впливає і на довіру до уряду як таку, адже саме на цьому свого часу прогорів Борис Джонсон, порушивши ковід-обмеження, які ним же й були запроваджені. Врешті не економічна криза стала причиною для відставки Джонсона, а така собі демонстрація з боку прем’єра, що нові правила були написані лише для народу, а не урядовців.

Враховуючи цей факт, слід докладніше роз'яснити громадськості усі "інтимні" питання своїх прибутків, адже корупційний скандал та непослідовна позиція навряд чи допоможуть новообраному прем'єру втриматися на посаді та реалізувати реформи, особливо у такий нестабільний для країни період.

Підтримка України буде збільшуватися

Ріші Сунак послідовно висловлює підтримку Україні та наголошує на важливості збереження курсу Бориса Джонсона у питаннях протидії Росії. На минулих внутрішньопартійних перегонах влітку Сунак дав кілька інтерв'ю де наголосив, що за його прем'єрства підтримка України буде лише збільшуватися.

В інтерв'ю виданню The Sun у липні 2022 року, Сунак пообіцяв президенту Володимиру Зеленському та українцям надавати подальшу підтримку у боротьбі проти російської агресії.

Президент Зеленський, хоробрі громадяни України, не сумнівайтеся, що б не трапилося тут найближчими тижнями, Сполучене Королівство залишиться вашим найсильнішим союзником. Я посилюватиму нашу політику тотальної підтримки України, яку так вміло проводив Борис (Джонсон – 24 канал),

– наголосив він.

Також він засудив агресивну політику Кремля, назвавши її "злом, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни".

"Вся наша свобода залежить від перемоги України. Якщо я стану прем'єр-міністром, я подвою наші зусилля та зміцню нашу політику тотальної підтримки України, яку так вміло проводить Борис", — заявив майбутній прем'єр Великої Британії.

Вже 23 жовтня у своєму Твіттері він знову похвалив Джонсона за потужну підтримку України та протидію Росії, і подякував за виконану роботу. Це означає, що Сунак не змінив позицію щодо питання підтримки України, тож хвилюватися щодо цього не варто.

Велика Британія загалом є однією з найбільш послідовних країн у питанні підтримки України. На відміну від Сполучених Штатів, зміна центральної персони у керівництві країни та навіть правлячої партії навряд чи зменшить обсяги військової, економічної та політичної підтримки нашої держави.

Водночас небезпечним для нас залишається фактор стабільності політичної ситуації у Великій Британії, адже кожна така криза вносить розбрад у керуванні країною і дає Владіміру Путіну час перевести дух та розробити план дій. Сьогодні Велика Британія стикнулася з потужною політичною кризою, але якщо Лондону вдасться вийти з цього глухого кута, це може спричинити велику кількість проблем для Кремля у майбутньому.