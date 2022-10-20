Однак відставка Ліз Трасс є лише одним із елементів довгого ланцюжка проблем, через який Консервативна партія, яка керує країною останні 12 років, ризикує втратити владу.

Цікаво Хто стане наступним прем'єром Британії: партія "ставить" на Джонсона, а букмекери – на іншого

Чому Ліз Трасс чекав стрімкий провал

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон тривалий час намагався втриматися на плаву, проте згодом все ж був змушений піти у відставку. На заміну Джонсону Консервативна партія обрала Ліз Трасс.

Після приходу до влади вона заручилася підтримкою правого крила консерваторів, які вимагали продовження політики Брекзіту: дерегулювання економіки та скорочення податків. Власне, цим Трасс і зайнялася після приходу до влади.

Разом із міністром фінансів Квазі Картенгом Трасс представила свій економічний план, де обіцяла скасування запланованого підвищення податків та підтримку населення грошима, адже суспільство вже почало відчувати наслідки енергетичної кризи, через розв'язаний Владіміром Путіним енергетичний шантаж. На виконання цього плану Трасс запросила близько чверті трильйона фунтів стерлінгів.

Водночас, ані прем’єрка, ані міністр фінансів не змогли пояснити, звідки вони візьмуть ці гроші на реалізацію "наполеонівського" плану. Це призвело до справжньої паніки серед інвесторів. Якийсь час Трасс намагалася заспокоїти пресу та суспільство, однак це не спрацювало. Спершу довелося звільнити міністра фінансів, а трошки пізніше, про відставку змушена була оголосити й сама Ліз Трасс.

Зверніть увагу! Це найкоротше прем'єрство в сучасній історії Британії. Попередній рекорд належав Джорджу Каннінгу, який несподівано помер у 1827 році, пробувши на посаді всього п'ять місяців.

Наслідки незавершеного Брекзіту

Відставка Ліз Трасс стала прямим продовження і невід'ємною складовою відходу Великої Британії від Євросоюзу. Низка політичних та економічних рішень, таких як митний контроль з ЄС та кордон між Північною та Південною Ірландією все ще залишаються до кінця не вирішеними.

При цьому, Консервативна партія втратила на цьому полі бою вже четвертого прем’єр-міністра, цілий набір міністрів фінансів та стрімко втрачає рейтинги серед виборців. У Консерваторів наразі існує всього дві опції для подальших дій: провести позачергові вибори або переобрати нового прем’єра.



Перший варіант навряд чи зацікавить партію, адже з одного боку – сьогодні, можливо, найгірший час для проведення виборів:

Кризова ситуація в країні, війна Росії проти України та ще й холоди вдарять вже найближчим часом. З іншого боку, це фактично означало б повне визнання своє поразки та нездатності завершити розпочаті реформи, і з такий багажем навряд чи Консерваторам вдасться перемогти на позачергових виборах.

Залишається лише одна опція – обрати нового прем'єр-міністра, здатного виправити ситуацію та знайти збалансований підхід до майбутніх реформ.

Довідково! Згідно з прогнозом Банку Англії, найближчого року громадянам світить найбільше падіння рівня життя за всю 60-річну історію таких розрахунків. У Британії нині низька продуктивність праці, найшвидша інфляція та найповільніше зростання серед конкурентів. Обсяг британської економіки, як і раніше, на 0,2% нижчий, ніж був до ковіду, тоді як у єврозоні – на 1,8% вищий. Дані BBC

Кого можуть обрати майбутнім прем'єром Британії

Основний кандидат на посаду нового прем'єра це колишній очільник Мінфіну Великої Британії Ріші Сунак. Його рейтинг всередині Консервативної партії найбільш прийнятний, тож він може задовольнити обидва крила консерваторів і стати такою собі компромісною фігурою.

Водночас, Сунак був головним опонентом Ліз Трасс під час внутрішньопартійних перегонів та прямо заявляв, що її плани щодо зниження податків відправлять економіку країни у вільне падіння. І враховуючи, що остання все ж таки не виправдала сподівань своїх однопартійців, Ріші Сунак виглядає найбільш ймовірним кандидатом на цю посаду.

Хто такий Ріші Сунак Народився в Саутгемптоні у сім'ї вихідців із Індії. Він також навчався в Оксфорді та в Стенфордському університеті. В уряді Терези Мей Ріші Сунак обіймав посаду помічника міністра ЖКГ та місцевого самоврядування. За прем'єрства Бориса Джонсона, він став головним секретарем казначейства, а в лютому 2020 — канцлером казначейства.



Сунак також входить до списку найбагатших британців, його дружина є донькою індійського мільярдера Нараяна Мурті. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Ріші Сунак брав участь у розробці заходів щодо фінансової підтримки Києва. Хоча компанія його тестя, в якій дружина політика має частку вартістю 400 мільйонів доларів, продовжувала працювати у Росії.



Сам Сунак декларував підтримку України та підтримував тиск на агресора.



Ріші Сунак може замінити Ліз Трасс у кріслі прем'єра Британії / фото Amanda Rose / Alamy Stock Photo

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Ще одна кандидатка, яку Трасс залишила позаду

Лідерка палати громад Пенні Мордонт, яка посіла третє місце у внутрішньопартійній боротьбі влітку, сьогодні розглядається як один з ймовірних кандидатів на посаду прем'єра.

SkyNews з посиланням на власні джерела у Консервативній партії пише, що однопартійці рівноцінно просять Сунака та Мордонт висунути свої кандидатури на майбутнє голосування.



Пенні Мордонт / фото зі сайту уряду Великої Британії

Несподіваний зліт рейтингу Бориса Джонсона

Експрем'єр, якого опоненти вже встигли зняти з розрахунків, а симпатики, особливо в Україні, призначити на пост генерального секретаря НАТО, може повернутися на посаду очільника британського уряду.

Згідно останнього опитування, на тлі жорсткого провалу Ліз Трасс, рейтинг Джонсона зріс до дуже високих позначок. При цьому на тлі відставки Трасс, депутати-консерватори все частіше згадують Джонсона, як ідеального кандидата на цю посаду.



Джонсон лідирує у рейтингах / інфографіка та дані YouGov

Втім, як тільки ця ідея була озвучена, її моментально розкритикували. Опозиція прямо заявляє, що не залишить Джонсону жодних шансів, і всіма способами буде вимагати дострокових виборів.

Водночас деякі однопартійці Джонсона вказують на те, що той суттєво втратив підтримку саме у британському суспільстві, і при цьому проти експрем'єра досі ведеться розслідування. Тож, як би ми в Україні цього не хотіли, навряд чи Борис Джонсон повернеться у прем'єрське крісло.

Чи слід перейматися Україні

Незважаючи на жорсткі суперечки всередині країни та навіть всередині правлячої партії Консерваторів, Україні навряд чи варто перейматися щодо всебічної підтримки з боку Великої Британії.

Усі суперечки, якими наразі зайняті британські політики стосуються лише внутрішніх політичних та економічних процесів, та зокрема відносин Британії з Євросоюзом. Питання підтримки України на сьогодні не є об'єктом цих суперечок, яке б, наприклад, вимагало якихось компромісів не на нашу користь.

Ба більше, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес є одним з основних прихильників України всередині партії. Він навряд чи буде подавати свою кандидатуру на пост прем'єра, однак і покидати посаду міністра оборони поки не збирається, що загалом також заспокоює.



Бен Воллес у Києві поруч з Володимиром Зеленським / фото ОП

У Консервативної партії ще є шанси залишитися при владі

Сьогодні Велика Британія увійшла у такий вирій політичних та економічних складнощів, що будь-яка нова людина посаді прем'єр-міністра одразу ж зіткнеться з валом проблем. При цьому проведення реформ вимагає так званої шокової терапії, яка б привела економіку до більш стабільної ситуації.

Це означає, що будь-яка центральна політична фігура на тлі проведення цих реформ майже гарантовано може розпрощатися зі своїм рейтингом. Однак в результаті, консерватори ще можуть вийти переможцями з цієї ситуації.

Успішне розв'язання поточних проблем відкриє друге дихання для Консервативної партії. На виборах 2024 року вони зможуть показати завершений процес Брекзиту і розповісти про майстерне вміння виходити з будь-яких криз. І перемога України у війні проти Росії може стати великою складовою у портфоліо Консерваторів на майбутніх виборах.