Атака була настільки потужною, що довелося розпочати евакуацію населення. Про те, що зберігалося на ГРАУ, повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Що зберігалося на 13 арсеналі ГРАУ

Андрій Коваленко підтвердив, що ГРАУ у Новгородській області атакували українські дрони.

Цей арсенал розташований приблизно за 680 кілометрів від кордону з Україною.

На ньому зберігалася різноманітна російська і навіть північнокорейська зброя.

На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", також ракети "Іскандер", кндрівські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор",

– повідомив голова ЦПД.

Цікаво, що нещодавно російські ЗМІ зняли цілий сюжет, у якому місцеві мешканці бідкалися, що ЗСУ можуть дістатися і до цього військового об'єкта.

До слова, напередодні Сили оборони атакували 67-й арсенал ГРАУ у Брянській області, унаслідок чого там відбулася детонація. Удар міг бути здійснений американськими ракетами ATACMS.