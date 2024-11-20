Відомо, що у селищі Котове розташований 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення у російських телеграм-каналах.

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Дрони могли уразити ще один арсенал

У мережі повідомляють, що уночі 20 листопада у селищі Котове було дуже гучно. Спочатку місцеві заявляли про атаку безпілотників, а після – почали лунати постріли. Вочевидь, російська "пе-ве-о" намагалася збити дрони, проте виходило це не дуже успішно.

Вже через деякий час у селищі Котове Новгородської області пролунав потужний вибух поблизу військової бази. У мережі стверджують, що під ударом дронів опинився 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Росії.

Наразі деталі атаки залишаються невідомими, про звуки детонації не повідомляли. Водночас місцева влада вже оголосила евакуацію з Котового до сусіднього селища Кулотіно.