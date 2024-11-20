Известно, что в поселке Котовое расположен 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения в российских телеграмм-каналах.

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Дроны могли поразить еще один арсенал

В сети сообщают, что ночью 20 ноября в поселке Котовое было очень громко. Сначала местные заявляли об атаке беспилотников, а после – начали раздаваться выстрелы. Очевидно, российская "пе-ве-о" пыталась сбить дроны, однако получалось это не очень успешно.

Уже через некоторое время в поселке Котовое Новгородской области прогремел мощный взрыв вблизи военной базы. В сети утверждают, что под ударом дронов оказался 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления России.

Сейчас детали атаки остаются неизвестными, о звуках детонации не сообщали. В то же время местные власти уже объявили эвакуацию из Котового в соседний поселок Кулотино.