Своїми діями Путін загнав себе та свою армію в пастку, передає 24 Канал з посиланням на ISW.

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Що відомо про втрати Росії

Аналітики кажуть, що 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вважаючи, що держава не зможе себе захистити. Більше ніж тисяча днів війни показали наскільки великою була помилка Кремля.

З кожним днем військові можливості Росії наражаються на ризики та обмеження, які постійно посилюються. Окрім цього, навіть на початку війни російська армія була погано організована та складалася переважно з контрактників та незначного відсотка призовників.

Протягом багатьох місяців Росія могла поповнювати живі сили для підтримки війни в Україні. Проте останнім часом, згідно із західними оцінками, російська армія не може повністю покрити втрати в армії.

Окрім цього, Росія має проблеми із бронетехнікою. Через значні втрати у середньостроковій перспективі кількість російських танків та бронемашин на передовій суттєво зменшиться.

Росія не може нескінченно підтримувати поточний темп. Путіну, ймовірно, доведеться вжити руйнівних і рішучих заходів, включаючи ще один примусовий призов мобілізаційного резерву, щоб подолати ці обмеження,

– кажуть в Інституті вивчення війни.

Наразі Росія ще використовує радянські запаси техніки. Проте у 2025 році їй, ймовірно, доведеться скинути оберти через обмеження в живій силі та матеріальних ресурсах.