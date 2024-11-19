На засіданні Сибіга також розповів про обстріли житлових будинків, страти й катування українських полонених та злочини проти дітей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Яких втрат зазнає Росія у війні з Україною

Під час обговорення війни в Україні на засіданні Радбезу ООН глава МЗС України назвав російську окупацію українських міст кривавою.

Це найкривавіші окуповані квадратні метри за всю історію, що також показує, наскільки низька ціна людського життя в Росії,

– каже Сибіга.

Окрім цього, він розповів, що Росія вбила щонайменше 659 дітей та 20 тисяч депортувала. На думку глави МЗС, це може бути найбільшою в історії операцією з викрадення неповнолітніх, які провела держава.

Сибіга зазначив, що міжнародні інструменти не можуть притягнути Росію до відповідальності за вчинені злочини. Це доводить їхню неефективність і вимагає зміни наявних механізмів.

За словами міністра, зближення Росії з КНДР та Іраном створює загрози для всього світу, адже ці країни хочуть отримати від Москви технології для ракетної, ядерної та інших військових програм.

Глава МЗС додав, що для Росії ця війна є боротьбою за природні ресурси. А також нагадав, що морська блокада українських портів призвела до дефіциту продовольства й підвищення цін на харчові продукти у світі.

Сибіга закликав європейські країни не ототожнювати Росію з Україною та посилити санкції проти держави-агресорки.