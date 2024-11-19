Таким чином загальна кількість втрат росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 724 050 одиниць особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати російської армії у війні 19 листопада

Минулої доби російська армія мала такі втрати у техніці:

танків – 9 382 (+17),

бойових броньованих машин – 19 092 (+33),

артилерійських систем – 20 632 (+46),

РСЗВ – 1 252 (+0),

засобів ППО – 999 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19 111 (+38),

крилатих ракет – 2 754 (+1),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 29 548 (+120),

спеціальної техніки – 3 672 (+17).



Втрати ворога на 19 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ