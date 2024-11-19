Таким образом общее количество потерь россиян в войне с начала полномасштабного вторжения достигло 724 050 единиц личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери российской армии в войне 19 ноября
За прошедшие сутки российская армия имела такие потери в технике:
- танков – 9 382 (+17),
- боевых бронированных машин – 19 092 (+33),
- артиллерийских систем – 20 632 (+46),
- РСЗО – 1 252 (+0),
- средств ПВО – 999 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 111 (+38),
- крылатых ракет – 2 754 (+1),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29 548 (+120),
- специальной техники – 3 672 (+17).
Потери врага на 19 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ