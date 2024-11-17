Украинские военные уничтожили большое количество солдат и техники противника в Запорожской области, передает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.

Смотрите также Более 720 тысяч ликвидированных оккупантов: потери врага на 17 ноября

Черный день для оккупантов

Отмечается, что Россия потеряла несколько десятков солдат погибшими, а также "заработала" уничтоженную и поврежденную технику. Такой результат стал возможным благодаря боевому сотрудничеству 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес".

По большому скоплению российской пехоты было нанесено огневое поражение из артиллерийской ракетной системы HIMARS.

Мощная ликвидация оккупантов: смотрите видео



К слову, ранее отряд беспилотных систем "Тайфун" и 14 штурмовая бригада НГУ "Красная калина" показали кадры уничтожения российского комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" стоимостью 200 миллионов долларов на Покровском направлении.