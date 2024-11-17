Українські військові знищили велику кількість солдатів і техніки противника у Запорізькій області, передає 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська.

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Чорний день для окупантів

Зазначається, що Росія втратила кілька десятків солдатів загиблими, а також "заробила" знищену і пошкоджену техніку. Такий результат став можливим завдяки бойової співпраці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс".

По великому скупченню російської піхоти було завдане вогневе ураження з артилерійської ракетної системи HIMARS.

Потужна ліквідація окупантів: дивіться відео

До слова, раніше загін безпілотних систем "Тайфун" та 14 штурмова бригада НГУ "Червона калина" показали кадри знищення російського комплексу РЕБ "Борисоглебськ-2" вартістю 200 мільйонів доларів на Покровському напрямку.