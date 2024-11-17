Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 720 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 17 листопада

Особового складу – близько 720880 (+1640),

танків – 9350 (+12),

бойових броньованих машин – 19021 (+27),

артилерійських систем – 20556 (+36),

РСЗВ – 1252 (+0),

засобів ППО – 999 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18974 (+60),

крилатих ракет – 2641 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 29321 (+85),

спеціальної техніки – 3653 (+2).

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