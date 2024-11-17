Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 720 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Читайте также Из-за масштабных потерь на войне в российской армии растет дефицит младших офицеров, – ГУР

Потери врага на 17 ноября

Личного состава – около 720880 (+1640),

танков – 9350 (+12),

боевых бронированных машин – 19021 (+27),

артиллерийских систем – 20556 (+36),

РСЗВ – 1252 (+0),

средств ПВО – 999 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18974 (+60),

крылатых ракет – 2641 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 29321 (+85),

специальной техники – 3653 (+2).

Смотрите также "Тайфун" показал кадры уничтожения российского РЭБ "Борисоглебск-2" стоимостью 200 миллионов долларов