Зокрема, було атаковано командний пункт окупантів на лівому березі Дніпра. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили оборони Півдня.

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Сили оборони Півдня показали атаку на командний пункт росіян

У Силах оборони Півдня опублікували відео із моментом ураження російського командного пункту.

На кадрах видно щонайменше три вибухи.

Сили оборони Півдня України продовжують спрямовувати зусилля на відбиття ворожих штурмів, утримувати позиції та вести контрбатарейну боротьбу по всій лінії бойового зіткнення,

– написали військові.

Також там прокоментували загальну ситуацію на Півдні.

Так, упродовж доби 15 листопада росіяни здійснили понад 250 ударів по позиціях українських підрозділів та прилеглих прифронтових територіях. Із застосуванням 24 КАБів та 31 НАР вони завдали півдесятка авіаційних ударів, більшість з яких на Запорізькому напрямку.

"Не припиняють російські загарбники й дроновий терор проти мирного населення у прифронтових районах. За минулу добу застосували 380 ударних дронів-камікадзе різних модифікацій", – кажуть військові.

Також на Півдні зафіксували 9 ворожих штурмів, зокрема, ворог 5 разів штурмував на Придніпровському напрямку з метою прорвати лінію оборони. Також на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках він продовжує повітряну та інженерну розвідку, готуючись цим до чергових спроб штурмів.

Знищення командного пункту росіян на південному напрямку: дивіться відео