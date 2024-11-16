"Борисоглебськ-2" коштує 200 мільйонів доларів. Для ЗСУ це справжній джекпот. Російський РЕБ виводить з ладу системи управління ЗСУ, тож його втрата дуже суттєва для ворога. Деталі передає 24 Канал з посиланням на "Птахів Мадяра".

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Як на Покровському напрямку знищили РЕБ "Борисоглебськ-2"

Глибинна розвідка 414 окремого полку 15 листопада виявила самохідну установку в населеному пункті Сергіївка в околицях Покровська. Очам, чесно кажучи, не повірили, адже востаннє "Борисоглібськ" ми зустрічали в околицях Бєлгорода,

– розповів Мадяр.

Тоді ворожу машину знищили воїни ССО. Тепер же ця честь випала "Птахам Мадяра". За словами самого Мадяра, жирна ціль завдає багато клопотів на фронті. А загалом ворог зосередив багато техніки на Донеччині.

"На Донбасі сконцентровані просто якісь неймовірні сили техніки та особового складу росіян. Вони, не покладаючи надій відтяпати від нашої землі побільше шматків, газують тут на повному ходу", – пояснив військовий.

Тільки за тиждень на цьому напрямку вбито 95 окупантів і 58 – поранено.

