Загарбник із позивним "Щит" вирушив у пекло під час участі у бойових діях на Україні, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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"А чого засмутилися?"

Зазначається, що окупант загинув у стрілецькому бою під час штурмових дій на Донецькому напрямку

Усі ви його пам'ятаєте за добрими і веселими "кружечками", і його фразою "А чего приуныли то?",

– плачеться "Архангел спецназу" за своїм адміністратором.

За даними ЗМІ, йдеться про старшого лейтенанта Єгора Капінського, який закінчив Московське вище військове загальновійськове командне училище.

Раніше український проект Evocation.info з'ясував, що засновником каналу був 26-річний Євген Жулідов, який служить у 45-й бригаді. Він казав журналістам, що канал веде інша людина, а йому "за вказівкою частини заборонили" це робити.

До слова, нещодавно квиток на концерт Кобзона придбав піарник прокремлівського співака Шамана пропагандист Антон Коробков-Землянський.