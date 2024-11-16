В частности, был атакован командный пункт оккупантов на левом берегу Днепра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга.

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Силы обороны Юга показали атаку на командный пункт россиян

В Силах обороны Юга опубликовали видео с моментом поражения российского командного пункта.

На кадрах видно по меньшей мере три взрыва.

Силы обороны Юга Украины продолжают направлять усилия на отражение вражеских штурмов, удерживать позиции и вести контрбатарейную борьбу по всей линии боевого соприкосновения,

– написали военные.

Также там прокомментировали общую ситуацию на Юге.

Так, в течение суток 15 ноября россияне совершили более 250 ударов по позициям украинских подразделений и прилегающих прифронтовых территориях. С применением 24 КАБов и 31 НАР они нанесли полдесятка авиационных ударов, большинство из которых на Запорожском направлении.

"Не прекращают российские захватчики и дроновый террор против мирного населения в прифронтовых районах. За минувшие сутки применили 380 ударных дронов-камикадзе различных модификаций", – говорят военные.

Также на Юге зафиксировали 9 вражеских штурмов, в частности, враг 5 раз штурмовал на Приднепровском направлении с целью прорвать линию обороны. Также на Ореховском и Гуляйпольском направлениях он продолжает воздушную и инженерную разведку, готовясь этим к очередным попыткам штурмов.

Уничтожение командного пункта россиян на южном направлении: смотрите видео