Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. Генерал также показал видео, как оккупанты понесли свои очередные потери.

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Как россияне потеряли 17 единиц техники в Курской области

Павлюк рассказал, что 17 единиц техники российские захватчики в Курской области потеряли только из-за подрыва на минах.

На этом направлении благодаря минно-взрывным заграждениям, профессионально оборудованным специалистами 12 отдельного полка поддержки и инженерно-саперными подразделениями других частей Сухопутных войск, уничтожено около 30% вражеской техники при попытке продвижения,

– рассказал генерал.

На кадрах, которые обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ, можно увидеть, как российская техника буквально пылает в результате успешной работы наших защитников. Даже те оккупанты, которые пытались скрыться от бдительных глаз наших военных, были также успешно ликвидированы.

Как россияне теряли технику в Курской области / Видео из фейсбука Александра Павлюка

Александр Павлюк поблагодарил военных за высокий профессионализм и результативную боевую работу против врага.

К слову, в Генштабе ВСУ 16 ноября сообщили, что враг за минувшие сутки потерял 1 650 военных на фронте, а также около 165 единиц техники. Среди потери в технике были танки, боевые бронированные машины, артсистемы, спецтехника и тому подобное.