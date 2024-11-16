На утро 16 ноября общие потери России в полномасштабной войне превысили 719 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 16 ноября
- Личного состава – около 719 240 (+1650),
- танков – 9338 (+8),
- боевых бронированных машин – 18994 (+26),
- артиллерийских систем – 20520 (+28),
- РСЗО – 1252 (+0),
- средств ПВО – 999 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18914 (+28),
- крылатых ракет – 2641 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29236 (+69),
- специальной техники – 3651 (+6).
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Потери врага на 16 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ