На утро 16 ноября общие потери России в полномасштабной войне превысили 719 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 16 ноября

  • Личного состава – около 719 240 (+1650),
  • танков – 9338 (+8),
  • боевых бронированных машин – 18994 (+26),
  • артиллерийских систем – 20520 (+28),
  • РСЗО – 1252 (+0),
  • средств ПВО – 999 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18914 (+28),
  • крылатых ракет – 2641 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29236 (+69),
  • специальной техники – 3651 (+6).

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потери врага на 16 ноября 2024 годаПотери врага на 16 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ