Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал BBC. Также изменился и средний возраст погибших россиян.

К теме Еще 1520 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 15 ноября

Сколько людей в день теряла Россия за последние месяцы

Журналисты отметили, что в течение сентября они ежедневно в среднем фиксировали сообщения о гибели 140 российских военных, это подтвержденное количество оккупантов. В то же время показатели октября 2024 года стали еще выше – подтверждалось в среднем 152 смерти российских солдат в сутки.

В некоторых некрологах дата смерти относилась к первой половине 2024 года или даже к предыдущим годам войны. Однако темпы роста потерь за последние два месяца в 1,6 раза превышают средние ежедневные показатели 2023 года. Тогда журналисты получали подтверждение около 90 смертей ежесуточно.

Рост потерь может быть результатом наступательных операций российских сил в Донецкой области Украины, таких как штурм Угледара, захвачен в начале октября, и штурм Покровска, бои на подступах к которому продолжаются,

– говорится в материале.

Среди других возможных причин – постепенное подтверждение российских потерь в Курской области или последствия летней наступательной кампании. Рост сообщений о погибших также может быть сочетанием всех этих факторов.

По данным издания, пока больше всего потерь среди "добровольцев", тех, кто подписал контракт уже после начала полномасштабного вторжения.

Какой средний возраст погибшего россиянина на войне

В издании отметили, что средний возраст и социальный портрет российских военных, участвовавших во вторжении в Украину, существенно менялся со временем.

Так, в 2024 году средний возраст погибших россиян – 38 лет. По меньшей мере 56% всех погибших - люди, которые не связаны с российской армией на момент начала войны.

Реальное количество людей, которые пришли в армию с гражданки уже после начала вторжения и погибших на фронте, гораздо выше, поскольку мы не смогли точно определить, как именно попали на фронт 28% установленных нами погибших,

– пишут журналисты.

Они также подчеркнули, что некрологи большинства из них сопровождают фотографии мужчин в гражданской одежде. Так что, велика вероятность того, что они попали на фронт по мобилизации или "добровольно" подписали контракты.

Из каких регионов России сейчас больше всего гибнет солдат в Украине

По данным BBC, по состоянию на 15 ноября, максимальное количество погибших военных из региона назвали власти и СМИ Республики Башкортостан – 3 178 солдат.

Однако пока российские регионы продолжают успешно привлекать новых и новых солдат в ряды российской армии. Разведывательные службы США и Великобритании оценивают ежемесячное количество добровольцев вооруженных сил России в 25 – 30 тысяч человек.

Начиная с сентября этого года потери добровольцев стали превышать потери других категорий участников войны, в том числе заключенных (20% всех установленных смертей) и мобилизованных (13%).

С начала вторжения Россия потеряла в Украине 4 338 офицеров, включая 8 генералов, 477 лицами в звании от подполковника и выше.

Журналисты также подчеркнули, что реальные потери российских военных в войне, очевидно, гораздо выше, чем те, что можно установить через открытые источники. В издании предположили, что сейчас анализ российских кладбищ, военных мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального количества погибших.

Кроме того, в материале указано, что немного больший процент от общего количества смертей, вероятно, стали фиксировать потому, что родственникам стали возвращать тела российских солдат, погибших под Угледаром в течение последнего года, но считавшихся пропавшими без вести.

С учетом приведенной выше оценки, реальное количество погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 120 506 до 174 064 человек,

– резюмировали журналисты.

В то же время они объяснили, что итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе террористических подразделений из так называемых "ДНР" и "ЛНР".