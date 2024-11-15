Общие потери врага достигают 717 590 человек личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия потеряла:

личного состава – около 717 590 (+1520) человек,

танков – 9 330 (+11),

боевых бронированных машин – 18 968 (+21),

артиллерийских систем – 20 492 (+20),

РСЗВ – 1 252 (+0),

средства ПВО – 999 (+2),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 886 (+34),

крылатые ракеты – 2 641 (+1),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 29167 (+77),

специальная техника – 3 645 (+16).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ