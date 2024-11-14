Предсказуемые и слепые: в Forbes раскрыли причину массовых потерь россиян в Курской области

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Как происходит контрнаступление России в Курской области

Так, за неделю контрнаступления в Курской области российская армия понесла потрясающие потери среди личного состава. Россиянам удалось отбить село Погребки, однако это слабое утешение на фоне сотен смертей в других местах вдоль северной и западной сторон выступления.

Во-первых, есть очень много дорог к выступлению с севера и запада – и русские продолжают наступать вдоль них день за днем, несмотря на предыдущие поражения. Во-вторых, непонятно, предоставляют ли российские командиры своим войскам точные разведывательные данные о расположении украинских сил на выступлении,

– объясняет Forbes.

Издание называет российские атаки "предсказуемыми" и "слепыми" – что является причиной массированных потерь. В частности, один из украинских операторов БпЛА подсчитал 88 уничтоженных российских машин на трех основных дорогах, проходящих через и вокруг населенного пункта Зеленый Путь, в "серой" зоне на северо-западном фланге выступления.