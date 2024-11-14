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24 Канал Новости мира Предсказуемые и слепые: в Forbes раскрыли причину массовых потерь россиян в Курской области
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Предсказуемые и слепые: в Forbes раскрыли причину массовых потерь россиян в Курской области

Дмитрий Усик
Потери России в войне
Потери России в войне / Getty Images
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Уже четвертый месяц в Курской области продолжается операция Вооруженных Сил. Российские силы там несут значительные потери, поскольку действуют на основные плохих разведданных и атакуют вдоль одних и тех же дорог.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Как происходит контрнаступление России в Курской области

Так, за неделю контрнаступления в Курской области российская армия понесла потрясающие потери среди личного состава. Россиянам удалось отбить село Погребки, однако это слабое утешение на фоне сотен смертей в других местах вдоль северной и западной сторон выступления.

Во-первых, есть очень много дорог к выступлению с севера и запада – и русские продолжают наступать вдоль них день за днем, несмотря на предыдущие поражения. Во-вторых, непонятно, предоставляют ли российские командиры своим войскам точные разведывательные данные о расположении украинских сил на выступлении,
– объясняет Forbes.

Издание называет российские атаки "предсказуемыми" и "слепыми" – что является причиной массированных потерь. В частности, один из украинских операторов БпЛА подсчитал 88 уничтоженных российских машин на трех основных дорогах, проходящих через и вокруг населенного пункта Зеленый Путь, в "серой" зоне на северо-западном фланге выступления.

Аналитики привели пример атаки российской 810-й отдельной морской пехотной бригады в районе Погребков 7 ноября. На видео с дрона видно, как несколько БТР-82 подрываются на минах вблизи окопов ВСУ. Выяснилось, что командиры морской пехоты заверили свое начальство, что российские силы полностью контролируют дорогу через Погребки, что было неправдой – после чего Генштаб отдал приказ на штурм поселка.

"Украинцы в Курске знают, что идут русские. И они знают, как, куда и когда обычно приходят россияне. Все, что украинцам нужно сделать, это заложить мины, задействовать артиллерию, запустить беспилотники, расположить ракетные установки... и ждать неизбежных атак", – пишет Forbes.