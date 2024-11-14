Передбачувані та сліпі: у Forbes розкрили причину масових втрат росіян у Курській області

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Як відбувається контрнаступ Росії у Курській області

Так, за тиждень контрнаступу у Курській області російська армії зазнала приголомшливих втрат серед особового складу. Росіянам вдалося відбити село Погребки, однак це слабка втіха на тлі сотень смертей в інших місцях уздовж північного та західного боків виступу.

По-перше, є дуже багато доріг до виступу з півночі та заходу – і росіяни продовжують наступати вздовж них день за днем, попри попередні поразки. По-друге, незрозуміло, чи російські командири надають своїм військам точні розвідувальні дані про розташування українських сил на виступі,

– пояснює Forbes.

Видання називає російські атаки "передбачуваними" та "сліпими" – що є причиною масованих втрат. Зокрема, один з українських операторів БпЛА підрахував 88 знищених російських машин на трьох основних дорогах, що проходять через і навколо населеного пункту Зелений Шлях, у "сірій" зоні на північно-західному фланзі виступу.