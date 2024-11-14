Передбачувані та сліпі: у Forbes розкрили причину масових втрат росіян у Курській області

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.
Дивіться також Штурм на Курщині закінчився для окупантів втратами: бійці 36 бригади показали, як нищили ворога
Як відбувається контрнаступ Росії у Курській області
Так, за тиждень контрнаступу у Курській області російська армії зазнала приголомшливих втрат серед особового складу. Росіянам вдалося відбити село Погребки, однак це слабка втіха на тлі сотень смертей в інших місцях уздовж північного та західного боків виступу.
По-перше, є дуже багато доріг до виступу з півночі та заходу – і росіяни продовжують наступати вздовж них день за днем, попри попередні поразки. По-друге, незрозуміло, чи російські командири надають своїм військам точні розвідувальні дані про розташування українських сил на виступі,
– пояснює Forbes.
Аналітики навели приклад атаки російської 810-ї окремої морської піхотної бригади в районі Погребків 7 листопада. На відео з дрона видно, як кілька БТР-82 підриваються на мінах поблизу окопів ЗСУ. З'ясувалося, що командири морської піхоти запевнили своє начальство, що російські сили повністю контролюють дорогу через Погребки, що було неправдою – після чого Генштаб віддав наказ на штурм селища.
"Українці в Курську знають, що йдуть росіяни. І вони знають, як, куди та коли зазвичай приходять росіяни. Все, що українцям потрібно зробити, це закласти міни, залучити артилерію, запустити безпілотники, розташувати ракетні установки… і чекати неминучих атак", – пише Forbes.