Загальні втрати ворога сягають 717 590 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія втратила:

особового складу – близько 717 590 (+1520) осіб,

танків – 9 330 (+11),

бойових броньованих машин – 18 968 (+21),

артилерійських систем – 20 492 (+20),

РСЗВ – 1 252 (+0),

засоби ППО – 999 (+2),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 886 (+34),

крилаті ракети – 2 641 (+1),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77),

спеціальна техніка – 3 645 (+16).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ