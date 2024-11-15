Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире 24 Канала отметил, что союзники должны предоставить Украине разрешение для нанесения дальнобойных ударов по России, в частности по ее аэродромам. Тогда ВСУ смогут побороть присутствие активной вражеской авиации.

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Россия бережет технику, а вот своих солдат – нет

Сейчас враг, со слов военного, меньше применяет легкобронированную технику, массированных штурмов по 20 – 50 единиц одновременно нет. Для штурмовых действий основной самый дешевый ресурс, который использует сейчас российское командование – это живая сила.

Вот ее, со слов Федоренко, в России пока хватает, но так не будет всегда. Эта живая сила, с его слов, перемещается по 2 – 3 человек полями и посадками, перебегая от одной к другой. Военный отметил, что потери личного состава противника несоизмеримые с его тактическими результатами, которые он получает на поле боя.

В посадке, протяженность которой 200 метров, нам удалось провести эффективную разведку и посчитать, сколько там сейчас есть убитых оккупантов. Мы насчитали 139. Это только одна из посадок. Представьте, сколько их убито в укрытиях или присыпано землей, листьями. Мы понимаем, что их там гораздо больше,

– рассказал Федоренко.

Заключенные, которые пополняли ресурс противника, заканчиваются

По словам Федоренко, Россия активно комплектовала свои частные военные компании, сначала это был "Вагнер", а затем "Шторм-Z", осужденными. Однако этот ресурс не безграничен.

Сейчас в России почти полностью исчерпан резерв лиц, лишенных свободы,

– отметил Федоренко.

По его наблюдениям, уже российские заключенные идут на войну в Украину неохотно. Для России человеческая жизнь не имеет никакой ценности.

"Был такой общественный договор между государством, которое дает "подъемные" (3 – 7 тысяч долларов) за мобилизацию, потом предлагают деньги за компенсацию. Поэтому семьи с периферии отдавали своих сыновей и мужей на войну, чтобы получить деньги и закрыть кредиты. Их многочисленная гибель не приводила к расшатыванию социума в России", – отметил Федоренко.

Россия будет вынуждена проводить новую волну мобилизации

Однако военный высказал мнение, что Кремль будет вынужден внедрять дополнительные мобилизационные процессы, а вот принудительная мобилизация – это уже несколько иное, придется привлекать жителей крупных городов, где население живет лучше, чем те россияне, которые на периферии.

В случае значительной гибели этих военных сопротивление российского общества начнет меняться, это не быстрый процесс, но он будет происходить. Война пришла не только на Курщину, но и начинает добираться до Москвы, потому что украинские БпЛА периодически наносят там поражения. Это расшатывает авторитет Путина,

– подытожил Федоренко.