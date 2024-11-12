Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, добавив, что особенно сложными являются боевые действия на Купянщине. Это направление для врага приоритетное.

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Идут по телам своих

На Купянщине противник активно применяет авиацию, наносит поражения как по правому берегу, так и по левому, уничтожает полностью жилую застройку. Более того, оккупанты имели задачу до 1 ноября выйти на поселок Купянск-Узловой и там закрепиться.

Эту задачу противнику не удалось реализовать. Помешала слаженная работа Сил обороны, различных структурных подразделений, которые работают как единый механизм. Впрочем частично враг смог закрепиться в населенном пункте Кругляковка, оттуда его пытаются выбить.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Также противник пытается расширять плацдарм и двигаться в направлении населенного пункта Колесниковка. Но сопротивление Сил обороны является очень крепким. Военные посчитали, что в небольшой посадке протяженностью 200 метров, было уничтожено 120 оккупантов. Подсчет тел продолжается.

Это мы еще не считаем тех, которые погибли в укрытиях, которые присыпаны землей, мусором, ветками. Только представьте, какая интенсивность штурмовых действий противника, что они буквально идут по телам своих, но пытаются выполнить задание,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Какая мотивация врага

Может сложиться впечатление, что оккупанты прибегают к таким действиям, потому что они максимально мотивированы и хотят воевать. Но на самом деле это не так. Большинство российских оккупационных войск – это люди, которые были мобилизованы благодаря социальному договору внутри России, то есть через рекрутинговые программы.

Например, в провинциальных городах, селах мужчинам, которые идут на войну, предлагают денежную компенсацию. Фактически платят деньги за то, чтобы пойти и погибнуть на украинской земле. Как следствие, российское оккупационное руководство имеет все инструменты воздействия к таким военным.

Если они не выполнили задание, их расстреливают, показательно унижают. Поэтому оккупанты боятся возвращаться к своим, не выполнив задание. Единственный способ, как они могут действовать – это двигаться вперед,

– рассказал Юрий Федоренко.

Силы обороны уничтожают большинство захватчиков, а потери России несопоставимы с результатами на поле боя. Однако информационные кампании внутри страны-агрессора действуют так, что оккупанты выбирают пустить себе пулю в голову, но не сдаться в плен Украине или вернуться к своим.

Какая задача врага на Купянщине

Комбат отметил, что враг дальше будет давить и украинцам надо к этому готовиться. Ближайшие месяцы объективно будут сложными, до времени политической стабилизации в странах наших стратегических партнерах. До тех пор враг будет пытаться получить максимальный результат на поле боя.

Важно реализовать запрос Украины о дополнительных пакетах поддержки, о санкциях против России и об отдельных номенклатурах высокоточного дальнобойного вооружения. Мы видим, что беспилотники, которые летели на Москву, очень сильно влияют на эмоциональное состояние тех, кто принимает решения в самом Кремле.

Противник пытается интенсивно действовать в Харьковской области. Важным для россиян является захват Купянска-Узлового, чтобы занять плацдарм на левобережье реки Оскол. В таком случае оккупанты смогут прибегать к мероприятиям по форсированию Оскола и дальнейшему выходу на правый берег. Без этого плацдарма форсировать реку невозможно.

В 2022 году, когда мы ее форсировали в рамках Харьковского контрнаступления, это было очень сложное испытание. Более того, в то время не были настолько развиты беспилотные системы, которые сейчас дают возможность высокоточно уничтожать врага,

– подчеркнул командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Поэтому для противника Харьковская область является важной, в частности те места, которые граничат с Луганской. Для оккупантов принципиально завладеть левобережной Купянщиной, потому что это дает предпосылки для дальнейшей оккупации и выхода на правый берег.

Но пока такую задачу выполнить не удается. Сроки сместили до Нового года. Если будет стабильное обеспечение Сил обороны и надежная поддержка украинской нации – реализация плана врага маловероятна.