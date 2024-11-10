24 Канал пишет со ссылкой на Reuters, что в российском минобороны отметили, что якобы уничтожили 10 ноября еще 50 беспилотников над другими регионами Западной России.

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Что известно о массированной атаке на Москву

В воскресенье (10 ноября – 24 Канал) Украина атаковала Москву с помощью не менее 34 беспилотников, что стало крупнейшим ударом беспилотников по российской столице с начала войны в 2022 году, заставив перенаправить рейсы из трех основных аэропортов города и ранив не менее 5 человек,

– заявили журналисты.

Российское минобороны объяснило, что в результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов.

Кроме того, федеральное агентство авиационного транспорта России сообщило, что аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" и Жуковский аэропорт перенаправили по меньшей мере 36 рейсов, и затем возобновили работу.

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Также издание отметило, что на непроверенном видео, опубликованном в российских телеграмм-каналах, видно, как дроны жужжат над горизонтом.

Кстати, мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что их ПВО якобы уничтожила над Киевом ориентировочно 32 украинских беспилотника утром 10 ноября.