Жители Раменского района заявили о взрывах, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Что известно об атаке дронов на Москву
Мэр российской столицы заявил, что якобы по состоянию на 7:37 силы ПВО отбили атаку двух беспилотников, которые летели на Москву. Ориентировочно в 7:43 Собянин заявил о еще двух сбитых дронах, которые летели на Москву.
На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
– заявил Собянин.
В 7:59 Собянин заявил о еще 8 дронов, которые летели на Москву. Их якобы сбили в городских округах:
- Раменки,
- Домодедово,
- Коломна.
Собянин не рассказал о последствиях, однако заверил, что якобы специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Ориентировочно в 8:10 мэр написал о сбитии еще 5 беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово. В 8:22 еще 5 дронов, сбитых в городских округах Раменское и Домодедово. В общей сложности сбили якобы 22 дрона, которые летели на Москву.
Впоследствии в сети россияне показали кадры и рассказали, что в результате падения дронов появились столбы дыма. Кстати, в телеграм-канале поблагодарили россиян за то, что показали локацию ПВО.
Дроны атаковали Москву
Реакция россиян на атаку дронов: смотрите видео
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