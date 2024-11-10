Жители Раменского района заявили о взрывах, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно об атаке дронов на Москву

Мэр российской столицы заявил, что якобы по состоянию на 7:37 силы ПВО отбили атаку двух беспилотников, которые летели на Москву. Ориентировочно в 7:43 Собянин заявил о еще двух сбитых дронах, которые летели на Москву.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

– заявил Собянин.

В 7:59 Собянин заявил о еще 8 дронов, которые летели на Москву. Их якобы сбили в городских округах:

Раменки,

Домодедово,

Коломна.

Собянин не рассказал о последствиях, однако заверил, что якобы специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Ориентировочно в 8:10 мэр написал о сбитии еще 5 беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово. В 8:22 еще 5 дронов, сбитых в городских округах Раменское и Домодедово. В общей сложности сбили якобы 22 дрона, которые летели на Москву.

Впоследствии в сети россияне показали кадры и рассказали, что в результате падения дронов появились столбы дыма. Кстати, в телеграм-канале поблагодарили россиян за то, что показали локацию ПВО.



Дроны атаковали Москву

Реакция россиян на атаку дронов: смотрите видео

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