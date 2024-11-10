Жителі Раменського району заявили про вибухи, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про атаку дронів на Москву

Міський голова російської столиці заявив, що нібито станом на 7:37 сили ППО відбили атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. Орієнтовно о 7:43 Собянін заявив про ще два збитих дрони, які летіли на Москву.

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

– заявив Собянін.

О 7:59 Собянін заявив про ще 8 дронів, які летіли на Москву. Їх нібито збили у міських округах:

Раменки,

Домодєдово,

Коломна.

Собянін не розповів про наслідки, проте запевнив, що нібито фахівці екстрених служб працюють на місці події. Орієнтовно о 8:10 мер написав про збиття ще 5 безпілотників у міських округах Раменське і Домодєдово. О 8:22 про ще 5 дронів, збитих в міських округах Раменське та Домодєдово. Загалом збили нібито 22 дрони, які летіли на Москву.

Згодом у мережі росіяни показали кадри та розповіли, що внаслідок падіння дронів з'явились стовпи диму. До речі, в телеграм-каналі подякували росіянам за те, що показали локацію ППО.



Дрони атакували Москву

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