Сообщает 24 Канал со ссылкой на командира отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ Станислава Бунятова. Он рассказал, что россияне уничтожают Купянск с помощью артиллерии и авиации.
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Какова ситуация на Купянском направлении
Бунятов рассказал, что россияне получили приказ – "зайти в Купянск". Он добавил, что на Купянском направлении оккупанты привлекают силы танковой армии и свежих механизированных подразделений.
С севера врага сдерживает естественный барьер в виде реки, поэтому у наших сил есть возможность контролировать его активность, уверенно уничтожать и не давать шансов на успех,
– сообщил военный.
Он уточнил, что с юга и востока ситуация тяжелее и там оккупанты имеют незначительные, но систематические продвижения.
"Сейчас ребята уверенно блокируют возможные критические прорывы линии обороны", – отметил Бунятов.
Военнослужащий добавил, что россияне уничтожают Купянск авиацией и артиллерией.
Что происходит на Волчанском направлении
В то же время на Волчанском направлении россияне стягивают свежие резервы.
Пару дней несли большие потери из-за незнания обычаев данного направления. Технику для штурмов не применяют, только подвозят пехоту на точки и экипажи БпЛА,
– рассказал военнослужащий.
Он также уточнил, что несмотря на привлечение свежих резервов, российские войска не достигли успеха в продвижении.