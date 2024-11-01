Известно, что российская армия готовится к новым штурмам на Луганщине. В ближайшее время наступательные действия врага могут активизироваться, передает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря ОТГ "Луганск" в эфире телемарафона.

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Какова ситуация на Луганщине

Враг накапливает резервы, в частности, подводит живую силу на передовые позиции, накапливает боеприпасы. Кроме этого, проводит подготовку техники и оснащает ее средствами РЭБ.

Вероятно, что после окончания подготовки количество штурмов может увеличиться.

По словам пресс-секретаря ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, на Северском, Краматорском и Торецком направлениях россияне и в дальнейшем применяют тактику малых штурмовых групп.

Они увидели, что эта тактика эффективна и используют ее. Технику используют крайне мало,

– говорит пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

Недавно россияне заявили об оккупации Часового Яра и Торецка. Однако эта информация не соответствует действительности. Анастасия Бобовникова опровергла ее и сообщила, что Часов Яр и Торецк находятся под контролем Вооруженных сил Украины.