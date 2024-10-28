О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 21 по 27 октября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Интересно Угрожающая ситуация у реки Оскол и другие продвижения врага: обзор фронта и карты от ISW

Россияне фактически дошли до Оскола

Ситуация на Купянском направлении уже несколько недель сложная, ведь враг пытается захватить левобережье реки Оскол. К сожалению, в течение прошлой недели россиянам удалось дойти до берега реки в районе села Кругляковка. От линии соприкосновения до реки сейчас проходит 200-метровая серая зона.

Кроме того, продолжаются российские штурмы в направлении Колесниковки и Глушковки. Также после российских атак возле Котляровки увеличилась серая зона.

В течение прошлой недели россиянам не удалось продвинуться в Купянск, однако из-за того, что город теперь расположен в 2 километрах от линии фронта, россияне усилили обстрелы.

Также сложной является ситуация на западе Луганской области, ведь на прошлой неделе врагу удалось прорваться в село Стельмаховка, расположенное на границе с Харьковщиной. Однако о полном захвате населенного пункта речь не идет.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Критическая ситуация на Луганщине

Сложная ситуация в районе Макеевки и Невского на Луганщине, в районе, где граничат Луганская, Донецкая и Харьковская области.

На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться в районе Невского на Луганщине и захватить село Новосадово в Донецкой области. Абсолютное большинство Невского – повторно оккупировано. Похожая ситуация и в Макеевке – абсолютное большинство села повторно оккупировано, окраины в серой зоне.





Ситуация в Луганской области / Карта DeepStateMAP

Критическая ситуация в районе Селидово

В течение прошлой недели изменений на карте не зафиксировано на Краматорском и Торецком направлениях, а также в районе городов Покровска и Мирнограда. Вероятно, последнее может быть связано с тем, что враг сконцентрировал свои усилия на захват города Селидово.

Долгое время россияне пытались образовать "клешни" вокруг города, однако на прошлой неделе им удалось прорваться в Селидово. Изрядно осложнило ситуацию, что во время того россиянам на юг от города удалось прорваться до села Вишневка, расположенного у западных окраин Селидово. К сожалению, по состоянию на утро 28 октября абсолютное большинство Селидово оккупировано. Значительная часть города остается в серой зоне.

Также враг на прошлой неделе атаковал в направлениях сел Новодмитровка, Новоселидовка и в Измайловке. Кроме того, россиянам удалось оккупировать город Горняк, на который они давили несколько недель. В 2018 году в этом городе была построена телебашня для вещания украинского телевидения на временно оккупированных территориях. Село Звездное, что у Горняка – полностью в серой зоне.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне под Курахово

Уже несколько недель российские войска находятся вблизи окрестностей города Курахово. Однако продолжаются бои в окрестных населенных пунктах. Например, Александрополь полностью сейчас в серой зоне. Часть Острого оккупирована, но большинство также в серой зоне. Большинство Максимильяновки – оккупировано, однако южная часть – также в серой зоне.





Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Сложная ситуация в районе Угледара

После того как враг захватил Угледар, на этом направлении хоть и продолжались бои, но все же по сравнению с другими направлениями, ситуация была контролируемой. Однако на прошлой неделе россияне начали массированные штурмы наших позиции в районах сел Шахтерское, Новоукраинка, Богоявленка и Екатериновка.

Шахтерское, Богоявленка и большинство Новоукраинки – в серой зоне. В Катериновке продолжаются бои, западная часть села под контролем ВСУ.





Ситуация на Угледарском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне приближаются к Днепропетровщине

В начале полномасштабного вторжения россиянам удалось со стороны Херсонщины зайти на Днепропетровщину, однако ни в одном населенном пункте области россиян не было. Однако регион постоянно под угрозой – как сначала из-за наступления россиян на Херсонщине, так теперь из-за наступления россиян в Запорожье и Донецкой области.

На Гуляйпольском направлении на прошлой неделе россияне оккупировали село Левадное и продолжают вести штурмовые действия в северо-восточном направлении. В районе сел Левадное и Приютное сходятся границы трех областей – Запорожской, Донецкой и Днепропетровской. До последней расстояние от линии фронта сократилось до 9 километров.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин на прошлой неделе призвал уже готовить Днепропетровскую область к обороне, учитывая ситуацию в Донецкой области. Речь идет не о том, что уже сейчас россияне могут дойти до Днепропетровщины, а о том, что нужно уже начинать подготовку, чтобы в случае, если врагу все-таки удастся дойти, – все было готово для защиты.





Ситуация на Гуляйпольском направлении и расстояние от линии фронта до Днепропетровской области / Карта DeepStateMAP

Уже сейчас в европейских и американских сегментах интернета можно увидеть видео на рождественско-новогоднюю тематику под, фактически, гимн этих праздников – "Щедрик" Николая Леонтовича. Автор в свое время написал 5 версий легендарной песни и историки указывают на то, что вторая версия "Щедрика" была написана в Покровске, где несколько лет жил композитор. И пока в этом году мир снова будет петь легендарную песню, город, в котором ее создавали, уничтожают россияне. И не только его.

Что может сделать каждый из нас? Сделать все возможное для того, чтобы наши ребята и девушки, которые на передовой, имели все необходимое для собственной защиты и для уничтожения врага. А поскольку еще и наступают холода – то и позаботиться о том, чтобы им было тепло.

А наименьшее, что может сделать каждый из нас, чтобы поддержать наших защитников, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.