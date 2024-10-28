Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень із 21 по 27 жовтня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Цікаво Загрозлива ситуація біля ріки Оскіл та інші просування ворога: огляд фронту та карти від ISW

Росіяни фактично дійшли до Осколу

Ситуація на Куп'янському напрямку вже кілька тижнів є складною, адже ворог намагається захопити лівобережжя річки Оскіл. На жаль, протягом минулого тижня росіянам вдалося дійти до берега річки в районі села Кругляківка. Від лінії зіткнення до річки зараз проходить 200-метрова сіра зона.

Крім того, тривають російські штурми в напрямку Колесниківки та Глушківки. Також після російських атак біля Котлярівки збільшилася сіра зона.

Протягом минулого тижня росіянам не вдалося просунутися до Куп'янська, проте через те, що місто тепер розташоване за 2 кілометри від лінії фронту, росіяни посилили обстріли.

Також складною є ситуація на заході Луганської області, адже минулого тижня ворогу вдалося прорватися в село Стельмахівка, що розташоване на межі з Харківщиною. Проте про повне захоплення населеного пункту мова не йде.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Критична ситуація на Луганщині

Складною є ситуація в районі Макіївки та Невського на Луганщині, в районі, де межують Луганська, Донецька та Харківська області.

Минулого тижня росіянам вдалося просунутися в районі Невського на Луганщині та захопити село Новосадове на Донеччині. Абсолютна більшість Невського – повторно окупована. Схожа ситуація і в Макіївці – абсолютна більшість села повторно окупована, околиці в сірій зоні.





Ситуація в Луганській області / Карта DeepStateMAP

Критична ситуація в районі Селидового

Протягом минулого тижня змін на карті не зафіксовано на Краматорському та Торецькому напрямках, а також в районі міст Покровська та Мирнограда. Ймовірно, останнє може бути пов'язане з тим, що ворог сконцентрував свої зусилля на захоплення міста Селидове.

Тривалий час росіяни намагалися утворити "клешні" довкола міста, однак минулого тижня їм вдалося прорватися в Селидове. Неабияк ускладнило ситуацію, що під час того росіянам на південь від міста вдалося прорватися аж до села Вишнівка, що розташоване біля західних околиць Селидового. На жаль, станом на ранок 28 жовтня абсолютна більшість Селидового окупована. Значна частина міста залишається в сірій зоні.

Також ворог минулого тижня атакував у напрямках сіл Новодмитрівка, Новоселидівка та в Ізмайлівці. Крім того, росіянам вдалося окупувати місто Гірник, на який вони тиснули кілька тижнів. У 2018 році в цьому місті була збудована телевежа для мовлення українського телебачення на тимчасово окупованих територіях. Село Зоряне, що біля Гірника – повністю у сірій зоні.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни під Кураховим

Уже кілька тижнів російські війська перебувають поблизу околиць міста Курахове. Проте тривають бої в навколишніх населених пунктах. Наприклад, Олександропіль повністю зараз у сірій зоні. Частина Гострого окупована, але більшість також в сірій зоні. Більшість Максимільянівки – окупована, проте південна частина – також у сірій зоні.





Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Складна ситуація в районі Вугледара

Після того, як ворог захопив Вугледар, на цьому напрямку хоч і тривали бої, та все ж у порівнянні з іншими напрямками, ситуація була контрольованою. Однак минулого тижня росіяни почали масовані штурми наших позиції в районах сіл Шахтарське, Новоукраїнка, Богоявленка та Катеринівка.

Шахтарське, Богоявленка та більшість Новоукраїнки – у сірій зоні. У Катеринівці тривають бої, західна частина села під контролем ЗСУ.





Ситуація на Вугледарському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни наближаються до Дніпропетровщини

На початку повномасштабного вторгнення росіянам вдалося з боку Херсонщини зайти на Дніпропетровщину, проте в жодному населеному пункті області росіян не було. Однак регіон постійно під загрозою – як спершу через наступ росіян на Херсонщині, так тепер через наступ росіян на Запоріжжі та на Донеччині.

На Гуляйпільському напрямку минулого тижня росіяни окупували село Левадне та продовжують вести штурмові дії у північно-східному напрямку. У районі сіл Левадне та Приютне сходяться межі трьох областей – Запорізької, Донецької та Дніпропетровської. До останньої відстань від лінії фронту скоротилася до 9 кілометрів.

Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін минулого тижня закликав уже готувати Дніпропетровську область до оборони, зважаючи на ситуацію на Донеччині. Мова йде не про те, що уже зараз росіяни можуть дійти до Дніпропетровщини, а про те, що потрібно уже починати підготовку, аби у випадку, якщо ворогу таки вдасться дійти, – усе було готове для захисту.





Ситуація на Гуляйпільському напрямку та відстань від лінії фронту до Дніпропетровської області / Карта DeepStateMAP

Уже зараз у європейських та американських сегментах інтернету можна побачити відео на різдвяно-новорічну тематику під, фактично, гімн цих свят – "Щедрик" Миколи Леонтовича. Автор свого часу написав 5 версій легендарної пісні й історики вказують на те, що друга версія "Щедрика" була написана у Покровську, де кілька років жив композитор. І поки цього року світ знову співатиме легендарну пісню, місто, в якому її творили, знищують росіяни. І не тільки його.

Що може зробити кожен із нас? Зробити все можливе для того, аби наші хлопці та дівчата, котрі на передовій, мали все необхідне для власного захисту та для знищення ворога. А оскільки ще й настають холоди – то й подбати про те, аби їм було тепло.

А найменше, що може зробити кожен з нас, аби підтримати наших захисників, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.