Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що нестача грошей і людей змусить Путіна міняти спосіб ведення війни, щоб зберегти режим.

Дивіться також Українські війська почали посилений штурм на Курщині, Росія може залучити солдатів КНДР, – ISW

Яка ситуація на Курщині

Окрім просування ЗСУ 27 жовтня, геолокаційні кадри стверджують, що наші військові просунулись на південний захід від Ольговки (на схід від Коренево) та на схід від Колмакова (на схід від Суджі).

Російські джерела, зокрема – вороже міноборони, написало 27 жовтня, що українські війська наступали на південний схід від Коренево біля Зеленого Шляху, Новоіванівки, Дар'їно, Нижнього Клину, Погребків і Миколаєво-Дар'їно і на південний схід від Суджі біля Плехова.

Водночас вороги незначно просунулися в межах головного українського виступу в Курській області. Згідно з геолокаційними кадрами від 26 жовтня, російські війська нещодавно трохи просунулися на південний схід від Мартинівки (на північний схід від Суджі).



Де на Курщині просунулись окупанти та ЗСУ / карта ISW

Наші війська, за даними російських джерел, атакували біля Нового Путу Глушківського району, на захід від головного українського виступу в Курській області.

Що відбувається на Харківщині

Росія 27 жовтня продовжила наступати на Харківщині, проте не досягла жодного підтвердженого просування. Російські війська протягом 26 – 27 жовтня продовжували наступ на північний схід від Харкова біля Вовчанська та Стариці (на південний захід від Вовчанська).

Речник Харківського угруповання військ України полковник Євгеній Романов заявив, що 60% артилерійських боєприпасів калібру 122 міліметрів та 152 міліметри, які Росія використовує на Харківському напрямку, походять із Північної Кореї. Романов уточнив, що:

північнокорейські снаряди неякісні, не вражають ціль і не вибухають в потрібний момент;

Росія може доставляти надані Іраном боєприпаси російським силам у цьому районі.



Що відбувається на Харківщині / карта ISW

Як ворог діє на березі річки Оскіл

Російські окупанти протягом 27 жовтня продовжували операції вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, та не мали жодного підтвердженого просування. Відео з геолокацією від 26 жовтня показує, як українські війська успішно відбивають російський механізований штурм розміром у взвод на північний схід від Торського (на захід від Кремінної).

Російський військкор стверджував, що невідомі підрозділи російського спецназу діють поблизу Сенькового (на південь від Куп'янська на західному березі річки Оскіл), хоча ISW не спостерігало жодного візуального чи незалежного підтвердження того, що російські сили перетнули річку Оскіл.

Також ворожі військкори переконували, що Росія просунулась в межах Першотравневого (на захід від Сватового) і до північних околиць Тернів (на захід від Кремінної).

Командир українського батальйону, який діяв на Куп'янському напрямку, заявив, що російські війська посилюють плануючі бомбові удари по Куп'янську та східному (лівому) березі річки Оскіл, намагаючись:

закріпитися на лівому березі річки Оскіл,

штурмувати Куп'янськ Вузловий (на південь від Куп'янська).

Також український командир заявив, що українські сили два тижні тому відбили російський посилений батальйонний механізований штурм на Куп'янському напрямку.



Яка ситуація у районі річки Оскіл / карта ISW

Російські війська продовжували наступ на:

північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на північ від Куп'янська біля Кіндрашівки;

на південь від Куп'янська біля Кругляківки, Колісниківки, Загризового;

на південний схід від Куп'янська поблизу Вишневого, Лозової, Берестового;

на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки;

на захід від Сватового біля Першотравневого;

на північний захід від Кремінної біля Черещини, Тернів, Греківки, Новомихайлівки, Макіївки;

на південь від Кремінної біля Григорівки;

на захід від Кремінної поблизу Торського і Зарічного;

на південний захід від Кремінної біля Серебрянки.

Що з фронтом на Донеччині

Генштаб ЗСУ заявив, що 26 і 27 жовтня Росія здійснила невдалі наземні атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки. Також 27 жовтня – в районі Оріхово-Василівки, що на північний схід від Часового Яру.

Також вороги 27 жовтня продовжили наступ на Торецькому напрямку, проте не просунулися. Російські та українські джерела повідомляли про продовження бойових дій у самому Торецьку, на південь від Торецька поблизу Нью-Йорка, на захід від Торецька біля Щербинівки.

Російський диктатор Владімір Путін заявив 27 жовтня, що російські війська контролюють дві третини (67%) Торецька, хоча ISW спостерігав лише візуальні докази того, що російські війська окупували близько 23% міста.

Росія продовжила наступ на Покровському напрямку, зокрема – у районі Селидового. На геолокаційних кадрах від 27 жовтня, видно, як російські війська підіймають свій "прапор" над будівлею Селидівської міської ради, що вказує на те, що російські війська просунулися до центру Селидового.

Водночас декілька російських мілблогерів стверджували, що буцімто російські війська захопили та очищають усе Селидове, хоча ISW ще не отримало підтвердження того, що російські війська діють у західному Селидовому.

Геолокаційні кадри від 27 жовтня демонструють, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Вишневого, що на захід від Селидового. Деякі російські джерела стверджували, що російські війська також просунулися до Вишневого, хоча ISW ще не знайшло підтвердження того, що російські сили діють у Вишневому.

Український Генштаб заявив, що російські війська 26 і 27 жовтня атакували на схід від Покровська поблизу Променя, Миролюбівки та Воздвиженки, біля Красного Яру, Крутого Яру, Миколаївки, Лисівки, Селидового.

\

Що відбувається на Донеччині / карта ISW

Так звані російські військкори заявили, що російські війська також просунулися в південній Новоукраїнці, хоча ISW поки не знайшло підтвердження цієї заяви.

Водночас наша бригада, яка діяла біля Вугледара, опублікувала 26 жовтня кадри, на яких видно, як ЗСУ відбивають російську механізовану атаку біля Золотої Ниви, що на захід від Вугледара та повідомила, що ворог застосував декілька десятків одиниць техніки, включаючи танки та бронетехніку, з яких українські сили знищили 20 одиниць обладнання окупантів.

Чи є зміни на Півдні України

Росія 27 жовтня продовжила наземні атаки на заході Запорізької області, проте не зробила жодного підтвердженого просування. Також 26 і 27 жовтня російські війська наступали в районі Новоданилівки, що на північ від Роботиного.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Владислав Волошин заявив, що українські військові не зафіксували спроб Росії створити наступальні угруповання на Півдні України.

Також ворог продовжував наземні атаки на східному (лівому березі) Херсонської області 26 і 27 жовтня, проте не здійснили жодного підтвердженого просування.



Що відбувається на Півдні України / карта ISW