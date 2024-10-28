Аналитики американского Института изучения войны заявили, что нехватка денег и людей заставит Путина менять способ ведения войны, чтобы сохранить режим.

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Какова ситуация на Курщине

Кроме продвижения ВСУ 27 октября, геолокационные кадры утверждают, что наши военные продвинулись на юго-запад от Ольговки (к востоку от Коренево) и на восток от Колмакова (к востоку от Суджи).

Российские источники, в частности – вражеское минобороны, написало 27 октября, что украинские войска наступали на юго-восток от Коренево у Зеленого Пути, Новоивановки, Дарьино, Нижнего Клина, Погребков и Николаево-Дарьино и на юго-восток от Суджи у Плехова.

В то же время враги незначительно продвинулись в пределах главного украинского выступления в Курской области. Согласно геолокационным кадрам от 26 октября, российские войска недавно немного продвинулись на юго-восток от Мартыновки (к северо-востоку от Суджи).



Где на Курщине продвинулись оккупанты и ВСУ / карта ISW

Наши войска, по данным российских источников, атаковали возле Нового Путу Глушковского района, к западу от главного украинского выступления в Курской области.

Что происходит на Харьковщине

Россия 27 октября продолжила наступать на Харьковщине, однако не достигла ни одного подтвержденного продвижения. Российские войска в течение 26 – 27 октября продолжали наступление на северо-восток от Харькова у Волчанска и Старицы (на юго-запад от Волчанска).

Представитель Харьковской группировки войск Украины полковник Евгений Романов заявил, что 60% артиллерийских боеприпасов калибра 122 миллиметра и 152 миллиметра, которые Россия использует на Харьковском направлении, происходят из Северной Кореи. Романов уточнил, что:

северокорейские снаряды некачественные, не поражают цель и не взрываются в нужный момент;

Россия может доставлять предоставленные Ираном боеприпасы российским силам в этом районе.



Что происходит на Харьковщине / карта ISW

Как враг действует на берегу реки Оскол

Российские оккупанты в течение 27 октября продолжали операции вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная, и не имели ни одного подтвержденного продвижения. Видео с геолокацией от 26 октября показывает, как украинские войска успешно отражают российский механизированный штурм размером во взвод к северо-востоку от Торского (к западу от Кременной).

Российский военкор утверждал, что неизвестные подразделения российского спецназа действуют вблизи Сеньково (к югу от Купянска на западном берегу реки Оскол), хотя ISW не наблюдало ни одного визуального или независимого подтверждения того, что российские силы пересекли реку Оскол.

Также вражеские военные убеждали, что Россия продвинулась в пределах Першотравневого (к западу от Сватово) и до северных окраин Тернов (к западу от Кременной).

Командир украинского батальона, который действовал на Купянском направлении, заявил, что российские войска усиливают планирующие бомбовые удары по Купянску и восточном (левом) берегу реки Оскол, пытаясь:

закрепиться на левом берегу реки Оскол,

штурмовать Купянск Узловой (к югу от Купянска).

Также украинский командир заявил, что украинские силы две недели назад отбили российский усиленный батальонный механизированный штурм на Купянском направлении.



Какова ситуация в районе реки Оскол / карта ISW

Российские войска продолжали наступление на:

северо-восток от Купянска в районе Синьковки;

на север от Купянска возле Кондрашовки;

на юг от Купянска возле Кругляковки, Колесниковки, Загрызово;

на юго-восток от Купянска вблизи Вишневого, Лозовой, Берестового;

на восток от Купянска вблизи Петропавловки;

на запад от Сватово возле Першотравневого;

на северо-запад от Кременной возле Черещины, Тернов, Грековки, Новомихайловки, Макеевки;

на юг от Кременной возле Григорьевки;

на запад от Кременной вблизи Торского и Заречного;

на юго-запад от Кременной возле Серебрянки.

Что с фронтом в Донецкой области

Генштаб ВСУ заявил, что 26 и 27 октября Россия осуществила неудачные наземные атаки к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки. Также 27 октября – в районе Орехово-Васильевки, что к северо-востоку от Часового Яра.

Также враги 27 октября продолжили наступление на Торецком направлении, однако не продвинулись. Российские и украинские источники сообщали о продолжении боевых действий в самом Торецке, на юг от Торецка вблизи Нью-Йорка, на запад от Торецка возле Щербиновки.

Российский диктатор Владимир Путин заявил 27 октября, что российские войска контролируют две трети (67%) Торецка, хотя ISW наблюдал только визуальные доказательства того, что российские войска оккупировали около 23% города.

Россия продолжила наступление на Покровском направлении, в частности – в районе Селидово. На геолокационных кадрах от 27 октября, видно, как российские войска поднимают свой "флаг" над зданием Селидовского городского совета, что указывает на то, что российские войска продвинулись к центру Селидово.

В то же время несколько российских милблогеров утверждали, что якобы российские войска захватили и очищают все Селидово, хотя ISW еще не получило подтверждения того, что российские войска действуют в западном Селидово.

Геолокационные кадры от 27 октября демонстрируют, что российские войска недавно продвинулись на юг от Вишневого, что к западу от Селидово. Некоторые российские источники утверждали, что российские войска также продвинулись к Вишневому, хотя ISW еще не нашло подтверждения того, что российские силы действуют в Вишневом.

Украинский Генштаб заявил, что российские войска 26 и 27 октября атаковали к востоку от Покровска вблизи Луча, Миролюбовки и Воздвиженки, возле Красного Яра, Крутого Яра, Николаевки, Лысовки, Селидово.

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Что происходит в Донецкой области / карта ISW

Так называемые российские военные заявили, что российские войска также продвинулись в южной Новоукраинке, хотя ISW пока не нашло подтверждения этому заявлению.

В то же время наша бригада, которая действовала у Угледара, опубликовала 26 октября кадры, на которых видно, как ВСУ отражают российскую механизированную атаку у Золотой Нивы, что к западу от Угледара и сообщила, что враг применил несколько десятков единиц техники, включая танки и бронетехнику, из которых украинские силы уничтожили 20 единиц оборудования оккупантов.

Есть ли изменения на Юге Украины

Россия 27 октября продолжила наземные атаки на западе Запорожской области, однако не сделала ни одного подтвержденного продвижения. Также 26 и 27 октября российские войска наступали в районе Новоданиловки, что к северу от Роботино.

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Владислав Волошин заявил, что украинские военные не зафиксировали попыток России создать наступательные группировки на Юге Украины.

Также враг продолжал наземные атаки на восточном (левом берегу) Херсонской области 26 и 27 октября, однако не осуществили ни одного подтвержденного продвижения.



Что происходит на Юге Украины / карта ISW