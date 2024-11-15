Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко в етері 24 Каналу наголосив, що союзники мають надати Україні дозвіл на завдання далекобійних ударів по Росії, зокрема по її летовищах. Тоді ЗСУ зможуть побороти присутність активної ворожої авіації.

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Росія береже техніку, а от своїх солдатів – ні

Зараз ворог, зі слів військового, менше застосовує легкоброньовану техніку, масованих штурмів по 20 – 50 одиниць одночасно немає. Для штурмових дій основний найдешевший ресурс, який використовує нині російське командування – це жива сила.

От її, зі слів Федоренка, в Росії поки що вистачає, але так не буде завжди. Ця жива сила, з його слів, переміщується по 2 – 3 людей полями й посадками, перебігаючи від однієї до іншої. Військовий зазначив, що втрати особового складу противника неспівмірні з його тактичними результатами, які він отримує на полі бою.

В посадці, протяжність якої 200 метрів, нам вдалося провести ефективну розвідку і порахувати, скільки там зараз є вбитих окупантів. Ми нарахували 139. Це тільки одна з посадок. Уявіть, скільки їх вбито в укриттях чи присипано землею, листям. Ми розуміємо, що їх там набагато більше,

– розповів Федоренко.

Ув'язнені, які поповнювали ресурс противника, закінчуються

Зі слів Федоренка, Росія активно комплектувала свої приватні військові компанії, спочатку це був "Вагнер", а потім "Шторм-Z", засудженими. Однак цей ресурс не безмежний.

Нині в Росії майже повністю вичерпаний резерв осіб, які позбавлені волі,

– зауважив Федоренко.

За його спостереженнями, вже російські ув'язнені йдуть на війну в Україну неохоче. Для Росії людське життя не має жодної цінності.

"Був такий суспільний договір між державою, яка дає "підйомні" (3 – 7 тисяч доларів) за мобілізацію, потім пропонують гроші за компенсацію. Тому сім'ї з периферії віддавали своїх синів та чоловіків на війну, аби отримати гроші й закрити кредити. Їхня численна гибель не призводила до розхитування соціуму в Росії", – зазначив Федоренко.

Росія буде змушена проводити нову хвилю мобілізації

Однак військовий висловив думку, що Кремль буде вимушений впроваджувати додаткові мобілізаційні процеси, а от примусова мобілізація – це вже дещо інше, доведеться залучати жителів великих міст, де населення живе краще, ніж ті росіяни, які на периферії.

В разі значної гибелі цих військових спротив російського суспільства почне змінюватись, це не швидкий процес, але він буде відбуватись. Війна прийшла не тільки на Курщину, а й починає добиратись до Москви, бо українські БпЛА періодично завдають там ураження. Це розхитує авторитет Путіна,

– підсумував Федоренко.