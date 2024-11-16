На ранок 16 листопада загальні втрати Росії у повномасштабній війні перевищили 719 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 16 листопада
- Особового складу – близько 719 240 (+1650),
- танків – 9338 (+8),
- бойових броньованих машин – 18994 (+26),
- артилерійських систем – 20520 (+28),
- РСЗВ – 1252 (+0),
- засобів ППО – 999 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18914 (+28),
- крилатих ракет – 2641 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29236 (+69),
- спеціальної техніки – 3651 (+6).
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Втрати ворога на 16 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ