На заседании Сибига также рассказал об обстрелах жилых домов, казни и пытки украинских пленных и преступлениях против детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Какие потери несет Россия в войне с Украиной

При обсуждении войны в Украине на заседании Совбеза ООН глава МИД Украины назвал российскую оккупацию украинских городов кровавой.

Это самые кровавые оккупированные квадратные метры за всю историю, что также показывает, насколько низкая цена человеческой жизни в России,

– говорит Сибига.

Кроме этого, он рассказал, что Россия убила по меньшей мере 659 детей и 20 тысяч депортировала. По мнению главы МИД, это может быть крупнейшей в истории операцией по похищению несовершеннолетних, которые провело государство.

Сибига отметил, что международные инструменты не могут привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления. Это доказывает их неэффективность и требует изменения имеющихся механизмов.

По словам министра, сближение России с КНДР и Ираном создает угрозы для всего мира, ведь эти страны хотят получить от Москвы технологии для ракетной, ядерной и других военных программ.

Глава МИД добавил, что для России эта война является борьбой за природные ресурсы. А также напомнил, что морская блокада украинских портов привела к дефициту продовольствия и повышению цен на продукты питания в мире.

Сибига призвал европейские страны не отождествлять Россию с Украиной и усилить санкции против государства-агрессора.